На Луганщині учнів шкіл змусять вивчати історію так званої "лнр"
Київ • УНН
російські окупанти планують змусити школярів окупованої Луганської області України вивчати сфабриковану "історію" так званої "луганської народної республіки" за тритомним підручником, стираючи українську ідентичність.
Окупанти представили макет тритомного підручника з історії так званої "лнр" для учнів 5-7 класів, - вже на початку нового навчального року загарбники обіцяють впровадити зміни до викладання курсу історії на тимчасово захопленій території Луганської області України. Про це передає УНН із посиланням на Луганську ОДА/ОВА.
Деталі
В окупованому Луганську представили макет тритомного підручника з історії так званої "лнр" для учнів 5-7 класі .
Згідно з інформацією Луганської ОВА, у школах так званого "лнр" відповідний курс "історії" може з’явитися на початку нового навчального року.
з 1 вересня росіянами будуть впроваджені зміни до викладання курсу історії, згідно з якими на території окупованої Луганщини до обов’язкового вивчення додається розділ із історії "лнр"
Анонсоване окупантами видання має охопити різні періоди регіональної історії, причому, як наголошують автори "із найдавніших часів до сьогодення".
Нагадаємо
Російські окупанти видають російські паспорти 14-річним дітям-сиротам на тимчасово окупованих територіях України, намагаючись стерти їхню українську ідентичність.