Детям-сиротам на ВОТ выдают паспорта РФ - омбудсмен

Российские захватчики выдали российские паспорта 14-летним детям-сиротам, которые находятся на временно оккупированных РФ территориях. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в Telegram, передает УНН.

Детали

Отмечается, что факты выдачи паспортов воспитанникам Мелитопольского областного центра социально-психологической реабилитации зафиксировали во время мониторинга информационных ресурсов на оккупированных территориях.

По словам Лубинца, ради паспортизации детей привезли в подразделение управления по вопросам миграции, которое находится в другом селе.

Это в очередной раз показывает, что каждый шаг РФ направлен на перевоспитание наших детей и попытки стереть их идентичность подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что причастные к преступлениям против детей будут привлечены к ответственности.

Он напомнил, что принудительное вручение паспортов РФ является нарушением принципов суверенности и территориальной целостности Украины.

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