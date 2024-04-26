Лубинец о возвращении украинских детей: "Мы не имеем face-to-face переговоров с россиянами"

Украина использует все имеющиеся возможности и постоянно работает над поиском новых путей для возвращения украинских детей. В частности, сотрудничает с Катаром, который ведет переговоры с россией. Впрочем представители Украины не присутствуют во время этих встреч. Об этом написал Омбудсман Украины Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Сейчас Катар является нашим надежным партнером, договоренности с которым уже имеют результат - дети возвращаются домой - написал Лубинец.

Лубинец отметил, что Катар ведет переговоры с представителями России, однако, украинская сторона не присутствует во время этих встреч.

Мы не имеем face-to-face переговоров с россиянами, как отметили медиа, перепечатывая российских пропагандистов о проведении "очной" встречи. Вы не увидите фото, где мы сидим за общим столом, потому что такого события просто не было - отметил Омбудсман.

Лубинец рассказал, что Украина, в отличие от россии, не сразу рассказывает о гражданах домой. "Мы коммуницируем результат, а не процесс. Поэтому мы сообщаем о результате переговоров по их завершению, поскольку договоренности могут сорваться в любой момент и по любой надуманной причине", - указал Омбудсман.

Он рассказал, что поиск украинских детей и информации о них не прекращается ни на день. Также отметил, что с начала полномасштабного вторжения рф не предоставила никакой информации о местах и условиях пребывания украинских детей, рассказывая лишь о том, что таких детей более 700 тысяч. Такую цифру, по словам Лубинца, назвали сами представители рф недавно во время отчета комитета по правам ребенка ООН.

Он также рассказал почему так мало деталей о переговорах.

"Переговоры, которые продолжаются при посредничестве Катара не являются простыми. Как любые переговоры, которые идут по возвращению наших граждан домой. Мы имеем тысячи детей в депортации, гражданских в нелегальных тюрьмах и военнопленных, которые содержатся в ненадлежащих условиях. Офис Омбудсмана не разглашает больше информации чем нужно", - рассказал Лубинец.

Украина передала Катару список с именами 561 украинского ребенка: российская сторона его уже прорабатывает