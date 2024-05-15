На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

Оккупанты представили макет трехтомного учебника по истории так называемой "лнр" для учащихся 5-7 классов, - уже в начале нового учебного года захватчики обещают внедрить изменения в преподавание курса истории на временно захваченной территории Луганской области Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Луганскую ОГА/ОВА.

Детали

В оккупированном Луганске представили макет трехтомного учебника по истории так называемой "лнр" для учащихся 5-7 классе .

Согласно информации Луганской ОВА, в школах так называемого "лнр" соответствующий курс "истории" может появиться в начале нового учебного года.

с 1 сентября россиянами будут внедрены изменения в преподавание курса истории, согласно которым на территории оккупированной Луганщины к обязательному изучению добавляется раздел по истории "лнр" - информирует ведомство.

Анонсированное оккупантами издание должно охватить различные периоды региональной истории, причем, как отмечают авторы "с древнейших времен до наших дней".

Напомним,

Российские оккупанты выдают российские паспорта 14-летним детям-сиротам на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь стереть их украинскую идентичность.