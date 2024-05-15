ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

Киев  •  УНН

15 мая 2024, 08:41  •  29285 просмотра

Read in English

российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.

Оккупанты представили макет трехтомного учебника по истории так называемой "лнр" для учащихся 5-7 классов, - уже в начале нового учебного года захватчики обещают внедрить изменения в преподавание курса истории на временно захваченной территории Луганской области Украины. Об этом передает УНН со ссылкой на Луганскую ОГА/ОВА.

Детали

В оккупированном Луганске представили макет трехтомного учебника по истории так называемой "лнр" для учащихся 5-7 классе .

Согласно информации Луганской ОВА, в школах так называемого "лнр" соответствующий курс "истории" может появиться в начале нового учебного года.

с 1 сентября россиянами будут внедрены изменения в преподавание курса истории, согласно которым на территории оккупированной Луганщины к обязательному изучению добавляется раздел по истории "лнр"

- информирует ведомство.

Анонсированное оккупантами издание должно охватить различные периоды региональной истории, причем, как отмечают авторы "с древнейших времен до наших дней".

Напомним,

Российские оккупанты выдают российские паспорта 14-летним детям-сиротам на временно оккупированных территориях Украины, пытаясь стереть их украинскую идентичность.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоВойна
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
  •  82458 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
  •  108184 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

Эксклюзив
Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист
14 мая 2024, 08:04  •  142300 просмотра

Предложения и консультации специалистов КНИИСЭ будут уместными при создании Реестра оборудования по производству табачной продукции - экономист

Эксклюзив
После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист
14 мая 2024, 06:52  •  135820 просмотра

После открытия уголовного дела против и.о. заместителя главы ГНС Сокура есть сомнения относительно возможности занятия им должности - юрист

Эксклюзив
3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии
13 мая 2024, 12:24  •  156360 просмотра

3D-сканирование и аэросъемка: в КНИИСЭ рассказали, как для будущих судов фиксируют последствия разрушений от российской агрессии

Эксклюзив
Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая
13 мая 2024, 08:18  •  152505 просмотра

Неделя больших перемен и возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 13 – 19 мая

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп
13 мая 2024, 07:52  •  131107 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокура необходимо отстранить от должности, потому что он может влиять на ход расследования дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского
11 мая 2024, 18:06  •  175718 просмотра

В Броварах мужчина взорвал гранату, ранив полицейского

Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  210685 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  215133 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Новости по теме
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

  •  29285 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве прогремел взрыв

  •  26065 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

  •  40038 просмотра
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

  •  21079 просмотра
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

  •  18373 просмотра
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

  •  17291 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

  •  16669 просмотра
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

  •  8634 просмотра
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
Эксклюзив

  •  82458 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

  •  8540 просмотра

Популярные

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

В Ростовской области РФ взорвалась топливная база

  •  116798 просмотра
Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

Польша заявила о рисках новых диверсий и саботажа в Европе со стороны РФ

  •  112008 просмотра
Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

Самолет Трампа столкнулся с другим бортом в аэропорту Флориды

  •  114469 просмотра
15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

15 мая: Международный день семьи, Всемирный день климата

  •  120585 просмотра
Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

Комитет парламента Испании признал Голодомор геноцидом и призвал помогать Украине оружием

  •  107850 просмотра

Публикации

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

  •  105756 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  321591 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  363586 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  363238 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  369024 просмотра

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

российские оккупанты планируют заставить школьников оккупированной Луганской области Украины изучать сфабрикованную "историю" так называемой "луганской народной республики" по трехтомному учебнику, стирая украинскую идентичность.

Общество •   •  29285 просмотра
На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"

В Николаеве прогремел взрыв

В Николаеве, Украина, произошел взрыв, что заставило мэра города призвать жителей оставаться в безопасных местах.

Война •   •  26065 просмотра
В Николаеве прогремел взрыв

Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

Хейли Бибер открыто продемонстрировала свою беременность во время прогулки с мужем Джастином Бибером в Лос-Анджелесе.

УНН Lite •   •  40038 просмотра
Хейли Бибер впервые показала беременность на публике после объявления новости об ожидании ребенка

россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

россияне 24 раза обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, зафиксировав 165 взрывов из артиллерии, минометов, РСЗО и беспилотников в разных населенных пунктах.

Война •   •  21079 просмотра
россияне усилили обстрелы Сумской области: с ночи 165 взрывов

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.

Общество •   •  18373 просмотра
На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

Сейчас в Украине физически невозможно отключение электроэнергии, но графики аварийных отключений могут быть введены, если возникнет незапланированный дефицит или рост спроса на энергию, отмечает генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Общество •   •  17291 просмотра
Пока речь о блэкауте не идет - Yasno

россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

Армия рф обстреляла 8 населенных пунктов Донецкой области 2 169 раз, повредив 11 гражданских объектов, включая жилые дома, телекоммуникационную башню, линию электропередач и пожарно-спасательную станцию, но жертв не было зафиксировано.

Война •   •  16669 просмотра
россияне за сутки обстреляли Донецкую область более 2 тысяч раз: повреждена телекоммуникационная башня и пожарная часть

Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

Северная Корея якобы отмыла 147,5 миллионов долларов, украденных с криптовалютной биржи через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте 2024 года, в рамках усилий, направленных на похищение около 3,6 миллиардов долларов с помощью кибератак на криптовалютные фирмы за последние 7 лет.

Новости Мира •   •  8634 просмотра
Северная Корея стоит за отмывание криптовалют на сумму более 147 млн долларов - Reuters

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Энергосистема Украины остается в сложной ситуации, со значительным дефицитом. Только на этой неделе пришлось привлекать на помощь аварийный импорт из Европы на 20 ГВт-ч. Аварийные отключения электроэнергии для населения остаются возможными в вечерние пиковые часы.

Общество •   •  82458 просмотра
Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders

Участница "Евровидения 2024" от Украины alyona alyona рассказала, как ей и ее команде удалось появиться на конкурсе в футболках "Free Azovstal Defenders", несмотря на запрет, надев их под другую одежду и быстро расстегнув во время съемок на камеру.

Общество •   •  8540 просмотра
Евровидение-2024: alyona alyona рассказала, как удалось появиться на конкурсе в футболках Free Azovstal Defenders