В "лнр" усиливают пропаганду в работе с подростками, разворачивают работу в подростковой среде по "профилактике экстремизма и терроризма". Впрочем молодежь на оккупированных территориях, несмотря на все попытки рф-пропагандистов, не воспринимает режим.

Сообщает Луганская областная государственная администрация, передает УНН.

Детали

В "лнр" усиливают антитеррористическую работу с подростками; одновременно разворачивают работу в подростковой среде по профилактике экстремизма и терроризма.

К разъяснению родителям и детям ответственности за правонарушения экстремистской направленности планируют привлекать работников "правоохранительных органов". Очевидно, проверок учителями гаджетов у детей, "профилактических" бесед с родителями при фактическом отсутствии Интернета, то есть связи с внешним миром, - недостаточно. Молодежь на оккупированных территориях не воспринимает новый режим с восторгом, несмотря на все попытки российских пропагандистов. - пишет Луганская областная государственная администрация.

Также обещают улучшить качество несуществующего Интернета: главарь "лнр" Леонид Пасечник по этому поводу привел результаты "социологических исследований и опросов", которые показывают "стабильный рост качества связи, теле- и радиосигнала в регионе".

К сожалению, на оккупированных в 2022 году территориях людям об этом ничего не известно, отмечает Луганская ОГА.

На Луганщине учеников школ заставят изучать историю так называемой "лнр"