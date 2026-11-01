На ВОТ Луганщины молодежь будут обучать управлению беспилотниками

В недавно созданных молодежных центрах на ВОТ Луганщины оккупационная "власть" планирует оборудовать кабинеты, где юношей и девушек будут обучать управлению беспилотниками. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует УНН.

Детали

По его словам, россияне продолжают милитаризацию украинских детей, маскируя военную подготовку под образовательно-досуговые проекты.

Так, в 2027 году в недавно созданных молодежных центрах на оккупированных территориях Луганщины планируется оборудовать специализированные кабинеты для обучения юношей и девушек управлению беспилотными летательными аппаратами - написал Харченко.

Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно используют гражданские молодежные пространства как площадки для начальной военной подготовки.

Напомним

россияне провели на оккупированных территориях Украины пропагандистскую выставку об участниках войны, к которой привлекают детей и студентов.

На ВОТ Луганщины усиливают "патриотическое воспитание" молодежи, которая не воспринимает режим рф с восторгом - ОВА