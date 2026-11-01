На ВОТ Луганщины молодежь будут обучать управлению беспилотниками
Киев • УНН
В 2027 году оккупанты планируют оборудовать такие кабинеты в молодежных центрах. Луганская ОВА называет это милитаризацией детей.
В недавно созданных молодежных центрах на ВОТ Луганщины оккупационная "власть" планирует оборудовать кабинеты, где юношей и девушек будут обучать управлению беспилотниками. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Алексей Харченко, информирует УНН.
Детали
По его словам, россияне продолжают милитаризацию украинских детей, маскируя военную подготовку под образовательно-досуговые проекты.
Так, в 2027 году в недавно созданных молодежных центрах на оккупированных территориях Луганщины планируется оборудовать специализированные кабинеты для обучения юношей и девушек управлению беспилотными летательными аппаратами
Он подчеркнул, что оккупанты целенаправленно используют гражданские молодежные пространства как площадки для начальной военной подготовки.
Напомним
россияне провели на оккупированных территориях Украины пропагандистскую выставку об участниках войны, к которой привлекают детей и студентов.
На ВОТ Луганщины усиливают "патриотическое воспитание" молодежи, которая не воспринимает режим рф с восторгом - ОВА03.07.24, 11:17 • 24528 просмотров