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Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені

Київ • УНН

 • 2024 перегляди

Трамп розповів у Флориді, що Меланія вважає його танці непрезидентськими. Він виступив перед близько вісьмома тисячами прихильників.

Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія попросила його більше не танцювати на сцені. Про це Трамп заявив під час виступу у Флориді, передає УНН

Деталі 

"Подивіться, який сьогодні вечір. Це чудовий вечір. Тиждень закінчився. У нас є багато часу. Чи хотіли б усі почути ще кілька історій? Моя дружина просто божеволіє. Вона сказала: "Коханий, це не по-президентськи, коли ти робиш ці вправи з підняттями рук. Коханий, ти ж президент США. Ти чудово впорався зі своїми обов’язками. Але коханий, коханий, будь ласка, будь ласка, більше не танцюй. Ти ж президент. Не танцюй. Будь ласка", - сказав Трамп. 

За його словами, Меланія сказала Трампу: "Коханий, ти ж президент. Подумай про інших президентів. Ти можеш уявити собі, як Дуайт Ейзенхауер танцює на сцені?". 

"Ви можете уявити, як Джо Байден танцює на сцені? Я не можу уявити його на сцені", - запитав Трамп. 

Як повідомляють ЗМІ, зустріч із виборцями у Трампа відбулася ввечері 30 жовтня в Дейтона-Біч, за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США. У заході взяли участь близько восьми тисяч прихильників президента.

У жовтні Трамп провів 26 передвиборчих виступів у 21 штаті, намагаючись допомогти республіканцям зберегти більшість у Конгресі. На мітингу у Флориді президент закликав прихильників обов’язково прийти на виборчі дільниці 3 листопада. 

Він обрушився з критикою на демократів, яких назвав "радикальними, божевільними комуністами", висміяв актора Роберта Де Ніро та вступив у словесну суперечку з протестувальниками, які переривали його промову. Кілька раніше скасованих виступів Трамп згодом повернув до розкладу.

Нагадаємо 

Дональд Трамп розкритикував прихильників нових санкцій проти росії. Заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.

Павло Башинський

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Роберт Де Ніро
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Вибори в США
Дональд Трамп
Джо Байден
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Флорида