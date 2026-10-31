Меланія попросила Трампа більше не танцювати на сцені

Дружина президента США Дональда Трампа Меланія попросила його більше не танцювати на сцені. Про це Трамп заявив під час виступу у Флориді, передає УНН.

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"Подивіться, який сьогодні вечір. Це чудовий вечір. Тиждень закінчився. У нас є багато часу. Чи хотіли б усі почути ще кілька історій? Моя дружина просто божеволіє. Вона сказала: "Коханий, це не по-президентськи, коли ти робиш ці вправи з підняттями рук. Коханий, ти ж президент США. Ти чудово впорався зі своїми обов’язками. Але коханий, коханий, будь ласка, будь ласка, більше не танцюй. Ти ж президент. Не танцюй. Будь ласка", - сказав Трамп.

За його словами, Меланія сказала Трампу: "Коханий, ти ж президент. Подумай про інших президентів. Ти можеш уявити собі, як Дуайт Ейзенхауер танцює на сцені?".

"Ви можете уявити, як Джо Байден танцює на сцені? Я не можу уявити його на сцені", - запитав Трамп.

Як повідомляють ЗМІ, зустріч із виборцями у Трампа відбулася ввечері 30 жовтня в Дейтона-Біч, за кілька днів до проміжних виборів до Конгресу США. У заході взяли участь близько восьми тисяч прихильників президента.

У жовтні Трамп провів 26 передвиборчих виступів у 21 штаті, намагаючись допомогти республіканцям зберегти більшість у Конгресі. На мітингу у Флориді президент закликав прихильників обов’язково прийти на виборчі дільниці 3 листопада.

Він обрушився з критикою на демократів, яких назвав "радикальними, божевільними комуністами", висміяв актора Роберта Де Ніро та вступив у словесну суперечку з протестувальниками, які переривали його промову. Кілька раніше скасованих виступів Трамп згодом повернув до розкладу.

Нагадаємо

Дональд Трамп розкритикував прихильників нових санкцій проти росії. Заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.