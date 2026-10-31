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Трамп назвав "дурними людьми" прихильників посилення санкцій проти росії

Київ • УНН

 • 100 перегляди

Дональд Трамп розкритикував прихильників нових санкцій проти росії. Заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.

Трамп назвав "дурними людьми" прихильників посилення санкцій проти росії

Прихильники посилення санкційного тиску проти росії є нерозумними. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на його виступ.

Деталі

Ця заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.

Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти росії. ... росіяни сміються з цих санкцій

- сказав Трамп під час зустрічі зі звільненим американцем в Овальному кабінеті Білого дому.

Свою позицію він пояснив на прикладі Хаббарда. Трамп запитав, як би це виглядало, якби він просив путіна звільнити американця і водночас запроваджував проти Росії санкції.

Нагадаємо

За даними The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського урядового інвестиційного фонду.

Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії25.10.26, 04:05 • 23205 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ЕкономікаПолітикаСвіт
Санкції
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки