Трамп назвав "дурними людьми" прихильників посилення санкцій проти росії
Київ • УНН
Дональд Трамп розкритикував прихильників нових санкцій проти росії. Заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.
Прихильники посилення санкційного тиску проти росії є нерозумними. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на його виступ.
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Ця заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.
Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти росії. ... росіяни сміються з цих санкцій
Свою позицію він пояснив на прикладі Хаббарда. Трамп запитав, як би це виглядало, якби він просив путіна звільнити американця і водночас запроваджував проти Росії санкції.
Нагадаємо
За даними The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського урядового інвестиційного фонду.
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