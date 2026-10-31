Трамп назвав "дурними людьми" прихильників посилення санкцій проти росії

Прихильники посилення санкційного тиску проти росії є нерозумними. Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє УНН із посиланням на його виступ.

Ця заява пролунала на тлі звільнення з російського ув'язнення американського громадянина Стівена Габбарда під час їхньої зустрічі.

Дурні люди хотіли, щоб я запровадив санкції проти росії. ... росіяни сміються з цих санкцій