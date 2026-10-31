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Трамп назвал «глупыми людьми» сторонников усиления санкций против России

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Дональд Трамп раскритиковал сторонников новых санкций против России. Заявление прозвучало на фоне освобождения из российского заключения американского гражданина Стивена Хаббарда во время их встречи.

Трамп назвал «глупыми людьми» сторонников усиления санкций против России

Сторонники усиления санкционного давления на Россию неразумны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на его выступление.

Детали

Это заявление прозвучало на фоне освобождения из российского заключения американского гражданина Стивена Хаббарда во время их встречи.

Глупые люди хотели, чтобы я ввёл санкции против России. ... Россияне смеются над этими санкциями

- сказал Трамп во время встречи с освобождённым американцем в Овальном кабинете Белого дома.

Свою позицию он объяснил на примере Хаббарда. Трамп спросил, как бы это выглядело, если бы он просил Путина освободить американца и одновременно вводил против России санкции.

Напомним

По данным The New York Times, администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность снятия санкций с российского государственного инвестиционного фонда.

Рубио назвал «мудрым» решение Трампа ослабить санкции против России25.10.26, 04:05 • 23206 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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