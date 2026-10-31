Трамп назвал «глупыми людьми» сторонников усиления санкций против России

Сторонники усиления санкционного давления на Россию неразумны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает УНН со ссылкой на его выступление.

Это заявление прозвучало на фоне освобождения из российского заключения американского гражданина Стивена Хаббарда во время их встречи.

Глупые люди хотели, чтобы я ввёл санкции против России. ... Россияне смеются над этими санкциями