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Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі

Київ • УНН

 • 2016 перегляди

Activision вибачилася та прибере з гри 10 секунд кадрів тисняви в Ітаевоні після обурення родин загиблих. Оновлення вийде 12 листопада.

Із нової Call of Duty після критики виріжуть кадри трагедії в Сеулі

Американська студія-видавець комп’ютерних ігор заявила, що видалить з шутера "Call of Duty: Modern Warfare 4" кадри трагедії в Сеулі. Про це пише NBC News, передає УНН

Деталі 

"Американський видавець відеоігор Activision повідомив у п’ятницю (30 жовтня), що видаляє суперечливі кадри зі своєї нещодавно випущеної гри "Call of Duty" після хвилі обурення в Південній Кореї, викликаної включенням реальних кадрів із трагічної тисняви під час святкування Гелловіна 2022 року в Сеулі", - пише видання. 

Світова прем’єра "Call of Duty: Modern Warfare 4", що відбулася минулого тижня, припала на кілька днів перед річницею трагедії, яка сталася 29 жовтня у районі нічного життя південнокорейської столиці Ітаевон, де натовп із десятків тисяч відвідувачів вечірки неконтрольовано навалився у вузькому провулку, що призвело до загибелі майже 160 осіб.

У грі, дія якої розгортається на тлі вигаданого вторгнення Північної Кореї на територію Південної, міститься приблизно 10 секунд сильно відредагованих кадрів цієї трагедії, щоб проілюструвати, як можуть виглядати наслідки атаки Пхеньяна, хоча безпосереднього посилання на тисняву в Ітаевоні там немає.

Групи, що представляють родини жертв тисняви, вимагали видалити ці кадри, заявивши, що жахливо, що у грі безпосередньо відтворено реальні сцени, де люди проводять серцево-легеневу реанімацію, "поки жертви лежать на холодних вулицях серед хаосу та відчаю".

"Якщо розробник гри має хоча б найменше почуття поваги та співчуття до жертв катастрофи в Ітаевоні, він повинен негайно вжити заходів для виправлення ситуації", - йдеться у заяві Асоціації сімей загиблих. 

Activision вибачився у своїй заяві та повідомив, що ці кадри будуть повністю видалені в межах оновлення гри, випуск якого заплановано на 12 листопада.

"Ця гра є художнім твором, створеним для забезпечення реалістичного та занурювального ігрового досвіду", - йдеться у заяві студії, надісланій південнокорейській державній телерадіокомпанії MBC. 

Скандал розгорівся на тлі того, що родини загиблих досі чекають відповідей щодо того, чому влада не змогла запобігти катастрофі чотири роки тому. У межах розслідування, яке триває й досі, звинувачення висунуто майже двом десяткам посадовців, а трьох колишніх поліцейських ув’язнено.

Доповнення

У п’ятницю, 23 жовтня, відбувся довгоочікуваний реліз шутера "Call of Duty: Modern Warfare 4" на ПК та консолях, розроблений американською компанією Infinity Ward і виданий Activision. 

Кампанія Modern Warfare 4 присвячена війні між Північною та Південною Кореєю. Після подій Call of Duty: Modern Warfare III (2023) вторгнення Корейської народної армії на Корейський півострів загрожує дестабілізувати мир. 

Сюжет зосереджений навколо двох головних героїв: рядового Пака (Янг Мазіно), південнокорейського новобранця, який бореться пліч-о-пліч зі своїм загоном, захищаючи рідну країну та капітана Джона Прайса (Беррі Слоун), колишнього командира Оперативної групи 141, який перебуває в бігах після вбивства генерала США Гершела Шепарда. 

Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 419.10.26, 19:10 • 37242 перегляди

Павло Башинський

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