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Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4

Київ • УНН

 • 2166 перегляди

Нова гра Infinity Ward розповість про війну в Кореї та повернення капітана Прайса. Реліз відбудеться 23 жовтня на ПК і консолях.

Війна в Кореї, повернення DMZ та ціни в Україні - що чекати від релізу Call of Duty: Modern Warfare 4

Уже у п’ятницю, 23 жовтня, відбудеться довгоочікуваний реліз шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 на ПК та консолях, розроблений американською компанією Infinity Ward і виданий Activision. Нова частина серії занурить гравців у масштабний конфлікт на Корейському півострові, де разом із легендарним капітаном Прайсом та новим героєм їм доведеться пройти крізь запеклі окопні бої, пише УНН

Сюжет Modern Warfare 4: конфлікт на Корейському півострові

На Корейському півострові спалахує війна внаслідок повномасштабного вторгнення Північної Кореї, що загрожує дестабілізувати світ у Call of Duty: Modern Warfare 4.

Кампанія Modern Warfare 4 присвячена війні між Північною та Південною Кореєю. Після подій Call of Duty: Modern Warfare III (2023) вторгнення Корейської народної армії на Корейський півострів загрожує дестабілізувати мир. 

Сюжет зосереджений навколо двох головних героїв: рядового Пака (Янг Мазіно), південнокорейського новобранця, який бореться пліч-о-пліч зі своїм загоном, захищаючи рідну країну та капітана Джона Прайса (Беррі Слоун), колишнього командира Оперативної групи 141, який перебуває в бігах після вбивства генерала США Гершела Шепарда. 

Modern Warfare 4 переносить серію на темнішу й небезпечнішу територію, де ескалація та її наслідки доводять тривалі сюжетні лінії до потужного й емоційного переломного моменту.

Кампанія занурює гравців у окопну війну в Кореї, ближні бої в Нью-Йорку, запеклі погоні Парижем, нічні рейди SAS у Мумбаї та штурми цілих міст із метою повернення окупованих територій.

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Повернення DMZ та нововведення мультиплеєра

На початку багатокористувацький режим включатиме 12 основних карт формату 6 на 6, а також ігрові режими з попередніх частин, такі як "Перестрілка (Gunfight) із виділеним набором карт та "Велика війна" (Ground War) з великомасштабними картами та важкою технікою.

Оновлений режим "DMZ" став більш динамічним порівняно з Modern Warfare II: у ньому з’явилася система зміни погоди та мобільні військові цілі, а вороги з штучним інтелектом патрулюватимуть карту різними маршрутами. Гравці зможуть вирушати на вилазки як поодинці, так і в загонах. Також з’являться нові для серії режими Hijack, Inflation та Counter Attack. 

Зазначимо, DMZ (Demilitarized Zone) - це PvPvE режим з елементами Extraction Shooter. Значна частина місцевого ігрового процесу пов'язана з пошуком предметів у найрізноманітніших місцях, крафтом, а також евакуацією з матчу задля отримання додаткових нагород і відповідно, високих штрафів за смерть персонажа.

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Чому гри немає в Game Pass і скільки вона коштує

Анонс проєкту відбувся 28 травня 2026 року, а реліз гри, як вже зазначалося, очікується у п’ятницю, 23 жовтня. 

На відміну від Black Ops 6 та Black Ops 7, які з’явилися у підписці Xbox Game Pass у перший же день, Modern Warfare 4 поповнить бібліотеку цього сервісу щонайменше через рік після світової прем’єри. 

На платформі Steam гра коштує від 2449 гривень до 3724 гривень у залежності від видання. На PlayStation 5 гра коштує від 3399 гривень, а на Xbox S | X - від 3 590 гривень до 4 299 гривень. 

Злам гри

Не обійшлося і без участі хакерів у грі. За 5 днів до релізу хакер під ніком r4v3n оголосив про дозвіл "офлайн-фіксу" для Call of Duty: Modern Warfare 4, який дозволить запускати кампанію без підключення до мережі. Він уточнив, що "не повертається" до хакерської діяльності, а "просто хотів поділитися швидким фіксом для одиночної гри, оскільки це легко зробити".

Сам r4v3n не планує займатися зломом мультиплеєра та інших режимів Call of Duty: Modern Warfare 4, проте припускає, що за це можуть взяти інші групи хакерів.

Проте, з перших відгуків покупців у Steam, цього року кампанія Call of Duty: Modern Warfare 4 виявилася напрочуд гарною. Деякі учасники піратської спільноти зізнаються, що їх цікавлять саме кампанія, і вони були б готові купити окремий одиночний режим за умовні 15-20 доларів, але не готові платити за повну гру 70 доларів - їх не цікавить мультиплеєр та інший контент.

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Павло Башинський

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