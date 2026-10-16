Команда "Відьмака" розкрила деталі про таємничу нову гру "Проєкт Хадар"

The Witcher 3: Wild Hunt. Джерело: CD Projekt Red

Команда, яка створила улюблені ігри серії "Відьмак" (The Witcher), поділилася новинами про свою нову загадкову франшизу, відому як "Проєкт Хадар" (Project Hadar). Про це УНН пише з посиланням на NME.

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CD Projekt Red щойно завершили роботу над амбітним проєктом ремастера The Witcher 3: Wild Hunt і планують випустити новий додаток Songs Of The Past наступного року.

Студія також підтвердила, що працює над абсолютно новою грою про Відьмака, в якій Цирі замінить Геральта як головна героїня. Також ведеться робота над сиквелом Cyberpunk 2077 з 2023 року та іншими ремейками ігор серії "Відьмак".

Цього тижня глава CD Projekt Red Міхал Новаковський розповів про свою нову секретну франшизу, яка розробляється під назвою "Проєкт Хадар". Абсолютно новий проєкт створюється з нуля в студії і був вперше анонсований ще 2022 року. "Проєкт знаходиться на ранніх етапах творчого процесу, а це означає, що ми поки не розробляємо саму гру, а працюємо виключно над основою для цього нового сеттингу", - заявили тоді в CD Projekt Red.

У новому інтерв'ю польському виданню Biznes Pap Новаковський сказав: "Це був наш наймасштабніший проєкт на сьогодні, на який пішло кілька років, але на цей момент ми можемо сказати, що ми маємо цілісне бачення цього світу та його ключових елементів. Команда розпочала роботу над грою, хоча вона ще не перебуває на стадії попередньої розробки".

Прототипи вже створено, але дата релізу проєкту поки що невідома.

Раніше цього року CD Projekt Red шукали директора з інжинірингу, щоб допомогти "розширити межі можливого для наступної захоплюючої гри у світі Хадар, створивши емоційний відкритий світ, який залишиться в пам'яті геймерів".

Вихід The ​​Witcher 4 запланований на 2028 рік, і розробники заявили, що наступні дві гри нової трилогії вийдуть невдовзі після цього.

"Наш план, як і раніше, полягає в тому, щоб випустити всю трилогію протягом шести років, тому так, це означає, що ми плануємо скоротити час розробки між The Witcher 4 і 5, між 5 і 6 і так далі", - сказав Новаковський.

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