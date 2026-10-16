Команда "Ведьмака" раскрыла подробности о таинственной новой игре "Проект Хадар"

The Witcher 3: Wild Hunt. Источник: CD Projekt Red

Команда, создавшая любимые игры серии "Ведьмак" (The Witcher), поделилась новостями о своей новой загадочной франшизе, известной как "Проект Хадар" (Project Hadar). Об этом УНН пишет со ссылкой на NME.

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CD Projekt Red только что завершила работу над амбициозным проектом ремастера The Witcher 3: Wild Hunt и планирует выпустить новое дополнение Songs Of The Past в следующем году.

Студия также подтвердила, что работает над совершенно новой игрой о Ведьмаке, в которой Цири заменит Геральта в качестве главной героини. Также с 2023 года ведётся работа над сиквелом Cyberpunk 2077 и другими ремейками игр серии "Ведьмак".

На этой неделе глава CD Projekt Red Михал Новаковский рассказал о своей новой секретной франшизе, которая разрабатывается под названием "Проект Хадар". Совершенно новый проект создаётся с нуля в студии и впервые был анонсирован ещё в 2022 году. "Проект находится на ранних этапах творческого процесса, а это означает, что мы пока не разрабатываем саму игру, а работаем исключительно над основой для этого нового сеттинга", — заявили тогда в CD Projekt Red.

В новом интервью польскому изданию Biznes Pap Новаковский сказал: "Это был наш самый масштабный на сегодняшний день проект, на который ушло несколько лет, но на данный момент мы можем сказать, что у нас есть целостное видение этого мира и его ключевых элементов. Команда начала работу над игрой, хотя она ещё не находится на стадии предварительной разработки".

Прототипы уже созданы, но дата релиза проекта пока неизвестна.

Ранее в этом году CD Projekt Red искала директора по инжинирингу, чтобы помочь "расширить границы возможного для следующей захватывающей игры во вселенной Хадар, создав эмоциональный открытый мир, который останется в памяти геймеров".

Выход The ​​Witcher 4 запланирован на 2028 год, и разработчики заявили, что следующие две игры новой трилогии выйдут вскоре после этого.

"Наш план по-прежнему заключается в том, чтобы выпустить всю трилогию в течение шести лет, поэтому да, это означает, что мы планируем сократить время разработки между The Witcher 4 и 5, между 5 и 6 и так далее", — сказал Новаковский.

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