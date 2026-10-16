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Команда "Ведьмака" раскрыла подробности о таинственной новой игре "Проект Хадар"

Киев • УНН

 • 18373 просмотра

CD Projekt Red сформировала видение мира Project Hadar и создала прототипы. Проект ещё не перешёл на стадию предварительной разработки.

Команда "Ведьмака" раскрыла подробности о таинственной новой игре "Проект Хадар"
The Witcher 3: Wild Hunt. Источник: CD Projekt Red

Команда, создавшая любимые игры серии "Ведьмак" (The Witcher), поделилась новостями о своей новой загадочной франшизе, известной как "Проект Хадар" (Project Hadar). Об этом УНН пишет со ссылкой на NME.

Подробности

CD Projekt Red только что завершила работу над амбициозным проектом ремастера The Witcher 3: Wild Hunt и планирует выпустить новое дополнение Songs Of The Past в следующем году.

Студия также подтвердила, что работает над совершенно новой игрой о Ведьмаке, в которой Цири заменит Геральта в качестве главной героини. Также с 2023 года ведётся работа над сиквелом Cyberpunk 2077 и другими ремейками игр серии "Ведьмак".

На этой неделе глава CD Projekt Red Михал Новаковский рассказал о своей новой секретной франшизе, которая разрабатывается под названием "Проект Хадар". Совершенно новый проект создаётся с нуля в студии и впервые был анонсирован ещё в 2022 году. "Проект находится на ранних этапах творческого процесса, а это означает, что мы пока не разрабатываем саму игру, а работаем исключительно над основой для этого нового сеттинга", — заявили тогда в CD Projekt Red.

В новом интервью польскому изданию Biznes Pap Новаковский сказал: "Это был наш самый масштабный на сегодняшний день проект, на который ушло несколько лет, но на данный момент мы можем сказать, что у нас есть целостное видение этого мира и его ключевых элементов. Команда начала работу над игрой, хотя она ещё не находится на стадии предварительной разработки".

Прототипы уже созданы, но дата релиза проекта пока неизвестна.

Ранее в этом году CD Projekt Red искала директора по инжинирингу, чтобы помочь "расширить границы возможного для следующей захватывающей игры во вселенной Хадар, создав эмоциональный открытый мир, который останется в памяти геймеров".

Выход The ​​Witcher 4 запланирован на 2028 год, и разработчики заявили, что следующие две игры новой трилогии выйдут вскоре после этого.

"Наш план по-прежнему заключается в том, чтобы выпустить всю трилогию в течение шести лет, поэтому да, это означает, что мы планируем сократить время разработки между The Witcher 4 и 5, между 5 и 6 и так далее", — сказал Новаковский.

The Blood of Dawnwalker: создатели «Ведьмака 3» представили видео геймплея новой игры про вампиров17.11.25, 13:16 • 3574 просмотра

Юлия Шрамко

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