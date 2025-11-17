The Blood of Dawnwalker: создатели «Ведьмака 3» представили видео геймплея новой игры про вампиров

Разработчики игры "Ведьмак 3" показали видео геймплея своей новой игры про вампиров. Игра называется The Blood of Dawnwalker – ее релиз запланирован на 2026 год, сообщает УНН.

Детали

Хронометраж видео составляет 30 минут: в данном ролике показан полноценный квест, механика исследования, бой, вариативность заданий. Также здесь присутствует геймплей днем и ночью.

Новая игра несколько напоминает "Ведьмак 3", вышедшую в 2015 году. Здесь тоже используется "чутье" - та же система подсказок и доказательств, которая напоминает "Ведьмак 3".

Однако после наступления темноты у протагониста The Blood of Dawnwalker появляются новые способности: сверхсила, перемещение по стенам, телепортация в стиле Dishonored. Так, игрок может попасть из одной точки в другую, минуя боевой путь.

Дополнительно

Польская компания CD Projekt Red существует с 2022 года. Больше всего она известна по серии игр "Ведьмак", а также по ролевому боевику Cyberpunk 2077.

Напомним

Разработчики Grand Theft Auto 6 из компании Rockstar подтвердили перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Релиз отложен до ноября 2026 года - разработчики объясняют это необходимостью обеспечить ожидаемый уровень качества.

Перенос релиза GTA 6 вызвал реакцию в польском Сейме. Там назвали это "настоящим скандалом".

Также УНН сообщал, что разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС Украины создали спецпроект для предупреждения о минной опасности.