The Blood of Dawnwalker: творці "Відьмака 3" презентували відео геймплею нової гри про вампірів
Київ • УНН
Розробники "Відьмака 3" показали 30-хвилинне відео геймплею своєї нової гри The Blood of Dawnwalker, реліз якої заплановано на 2026 рік. У ролику представлено повноцінний квест, механіки дослідження та бою, а також нові здібності протагоніста вночі.
Деталі
Хронометраж відео становить 30 хвилин: у даному ролику показано повноцінний квест, механіка дослідження, бій, варіативність завдань. Також тут присутній геймплей вдень і вночі.
Нова гра дещо нагадує "Відьмак 3", що вийшла в 2015 році. Тут теж використовується "чуття" - та сама систему підказок і доказів, яка нагадує "Відьмак 3".
Однак після настання темряви у протагоніста The Blood of Dawnwalker з’являються нові здібності: надсила, переміщення стінами, телепортація в стилі Dishonored. Так, гравець може потрапити з однієї точки в іншу, минаючи бойовий шлях.
Додатково
Польська компанія CD Projekt Red існує з 2022 року. Найбільше вона відома за серією ігор "Відьмак", а також за рольовим бойовиком Cyberpunk 2077.
