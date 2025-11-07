Вихід GTA VI знову відкладено
Київ • УНН
Розробники Grand Theft Auto 6 підтвердили чергове перенесення виходу гри, яка спочатку планувалася на кінець 2025 року. Тепер реліз відкладено до листопада 2026 року, щоб забезпечити очікуваний рівень якості.
Розробники Rockstar Games підтвердили, що вихід Grand Theft Auto 6 знову відкладено, пише УНН з посиланням на NME.
Деталі
Спочатку Grand Theft Auto 6 планувалося випустити наприкінці 2025 року, але у травні було оголошено, що довгоочікуване продовження GTA 5 2013 року буде відкладено до 26 травня 2026 року.
"Інтерес і хвилювання, пов'язані з новою Grand Theft Auto, були справді вражаючими для всієї нашої команди, - йдеться у заяві Rockstar. - З кожною випущеною грою ми прагнули перевершити ваші очікування, і GTA 6 не стала винятком. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб забезпечити той рівень якості, на який ви очікуєте і якого заслуговуєте".
6 листопада Rockstar Games підтвердила, що відкладає вихід Grand Theft Auto 6 ще на пізніший термін. "Ми шкодуємо про те, що нам довелося збільшити час очікування, який, як ми розуміємо, і так був довгим", - пояснили вони в короткій заяві. - Але ці додаткові місяці дозволять нам завершити гру з тим рівнем якості, на який ви очікуєте і заслуговуєте".
Grand Theft Auto 6 тепер вийде 19 листопада 2026 року.
GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах08.05.25, 12:29 • 148521 перегляд