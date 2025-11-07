ukenru
Ексклюзив
07:19 • 2356 перегляди
Нова система в’їзду в ЄС: в ДПСУ розповіли, якою є ситуація на кордоні після запровадження програми ЕЕS
05:43 • 9144 перегляди
Президент США: експорт російської нафти "суттєво знизився", ми хочемо бачити кінець війни
03:41 • 17925 перегляди
Трамп заявив, що у питанні завершення війни в Україні є значний прогрес
7 листопада, 00:03 • 21249 перегляди
Україна веде "позитивні" переговори щодо ракет Tomahawk попри позицію Трампа - Стефанішина
6 листопада, 19:30 • 26942 перегляди
Як відключатимуть світло у Києві і регіонах: ДТЕК оприлюднив графіки на 7 листопадаPhoto
Ексклюзив
6 листопада, 14:11 • 57635 перегляди
У Раді запропонували створити "реєстр дропів": у чому полягає основна ідея законопроєкту, та коли його розгляне комітет
6 листопада, 12:47 • 56132 перегляди
Атака рф знеструмила вісім шахт на Дніпропетровщині, понад 2500 гірників опинились під землею - Міненерго
6 листопада, 12:10 • 37565 перегляди
Україну накриє антициклон 7 листопада: синоптик прогнозує суху та теплу погоду
6 листопада, 11:26 • 33843 перегляди
Зеленський підписав нові санкції проти рф і анонсував чергові рішення РНБО: чого стосується
Ексклюзив
6 листопада, 08:00 • 61764 перегляди
Допомога у розмірі 50 тисяч гривень не підвищить бажання мати дітей: демографиня пояснила, в чому проблема
Вихід GTA VI знову відкладено

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Розробники Grand Theft Auto 6 підтвердили чергове перенесення виходу гри, яка спочатку планувалася на кінець 2025 року. Тепер реліз відкладено до листопада 2026 року, щоб забезпечити очікуваний рівень якості.

Вихід GTA VI знову відкладено

Розробники Rockstar Games підтвердили, що вихід Grand Theft Auto 6 знову відкладено, пише УНН з посиланням на NME.

Деталі

Спочатку Grand Theft Auto 6 планувалося випустити наприкінці 2025 року, але у травні було оголошено, що довгоочікуване продовження GTA 5 2013 року буде відкладено до 26 травня 2026 року.

"Інтерес і хвилювання, пов'язані з новою Grand Theft Auto, були справді вражаючими для всієї нашої команди, - йдеться у заяві Rockstar. - З кожною випущеною грою ми прагнули перевершити ваші очікування, і GTA 6 не стала винятком. Ми сподіваємося, що ви розумієте, що нам потрібен цей додатковий час, щоб забезпечити той рівень якості, на який ви очікуєте і якого заслуговуєте".

6 листопада Rockstar Games підтвердила, що відкладає вихід Grand Theft Auto 6 ще на пізніший термін. "Ми шкодуємо про те, що нам довелося збільшити час очікування, який, як ми розуміємо, і так був довгим", - пояснили вони в короткій заяві. - Але ці додаткові місяці дозволять нам завершити гру з тим рівнем якості, на який ви очікуєте і заслуговуєте".

Grand Theft Auto 6 тепер вийде 19 листопада 2026 року.

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах08.05.25, 12:29 • 148521 перегляд

Юлія Шрамко

ТехнологіїУНН Lite