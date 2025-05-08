GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

Трейлер "Grand Theft Auto VI" подолав позначку 475 мільйонів переглядів за перший день, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Наступна частина франшизи Grand Theft Auto, як зазначається, може бути відкладена до 2026 року, але геймери поглинають кожну крихту деталей, які розробник Rockstar Games випускає для публіки. Показовий приклад: Rockstar випустила другий трейлер Grand Theft Auto VI у вівторок, і компанія повідомила The Hollywood Reporter, що він отримав понад 475 мільйонів переглядів на всіх платформах.

Для порівняння, перший трейлер гри, який був випущений ще в 2023 році, зібрав відносно скромні 93 мільйони переглядів за той же період. Тоді трейлер був ексклюзивом YouTube і найбільшим на той час запуском немузичного відео на платформі.

Компанія стверджує, що випуск трейлера є найбільшим запуском відео за весь час. У кіноіндустрії трейлер "Дедпула та Росомахи" набрав 365 мільйонів переглядів за перші 24 години, а "Фантастична четвірка: Перші кроки" - понад 200 мільйонів.

Відгук на трейлер у вигляді майже пів мільярда переглядів наголошує на попиті на гру з відкритим світом, продовження Grand Theft Auto V, яка була випущена в 2013 році, зазначає видання.

І цей попит поширюється на саундтрек. У трейлері звучала пісня Hot Together групи The Pointer Sisters (автор - Шерон Робінсон), і Spotify повідомляє, що кількість прослуховувань цієї пісні зросла на 182 000% з моменту її випуску (ні, це не помилка). В іграх GTA музика грає велику роль на внутрішньоігрових радіостанціях, у місіях та в кат-сценах.

"Grand Theft Auto прорізає популярну культуру, як ніщо інше, - заявила у своїй заяві Сулінна Онг, голова редакційного відділу Spotify. - Музика була синонімом серії із самого початку, тому чудово бачити, як нові та старі шанувальники приєднуються до культового треку таким чином".

Доповнення

Як вказує видання, GTA VI - безумовно, наймасштабніша гра в календарі наступного року з датою виходу 26 травня 2026 року (спочатку було оголошено про запуск у 2025 році). Rockstar Games (що належить Take-Two Interactive Штрауса Зельника) розробляє гру вже багато років і підтвердила, що вона була у розробці ще у 2022 році.

Вважається, що компанія витратила понад 1 мільярд доларів на її розробку. При цьому, за оцінками, GTA V зібрала близько 10 мільярдів доларів з моменту свого запуску понад десять років тому завдяки частим оновленням та новим місіям.