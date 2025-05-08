GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови
Ексклюзив
08:51 • 19051 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

07:53 • 36216 перегляди

Мінекономіки розраховує, що інвестфонд зі США запрацює впродовж кількох тижнів

Ексклюзив
07:22 • 36341 перегляди

Весняні заморозки в Україні: експерти пояснили, як це вплине на врожай плодових дерев та ціни

8 травня, 03:10 • 43198 перегляди

8 травня: День пам’яті та примирення

7 травня, 19:04 • 57794 перегляди

У Ватикані чорний дим: кардинали не обрали Папу Римського з першого разу

7 травня, 18:29 • 90227 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

Ексклюзив
7 травня, 15:37 • 56672 перегляди

Рішення суду - не указ: як АРМА затягує виконання ухвал

Ексклюзив
7 травня, 15:25 • 62725 перегляди

Комітетська робота: скільки заробляють і як змінилися зарплати голів та керівників секретаріатів комітетів ВР

Ексклюзив
7 травня, 14:38 • 51033 перегляди

"Ефективно збивати балістику можуть лише системи Patriot": експерт пояснив, як працює ППО і чого потребує Україна

Ексклюзив
7 травня, 14:35 • 53852 перегляди

У Києві вибухнув термінал «ПриватБанку»: дивом обійшлося без жертв - відео

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
2.9м/с
38%
749 мм
Популярнi новини

Напад із сокирою у Варшавському університеті: є загибла та поранений

8 травня, 01:26 • 43225 перегляди

путін відмовив кадирову у відставці з посади глави Чечні - ISW

8 травня, 02:39 • 41933 перегляди

КНДР запустила балістичні ракети в бік Японського моря: деталі

8 травня, 03:03 • 45228 перегляди

Копалини сам не видобуватиме: у Мінекономіки пояснили, як працюватиме інвестиційний фонд за угодою зі США

07:10 • 21221 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 46529 перегляди
Публікації

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

07:43 • 46850 перегляди

Угода про корисні копалини: стали відомі деталі того як і за що голосуватимуть нардепи

7 травня, 18:29 • 90232 перегляди

В Україні майже вся побутова електроніка імпортна: експерт розповів про схеми "сірого" ринку
Ексклюзив

7 травня, 10:29 • 130597 перегляди

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

7 травня, 10:06 • 131801 перегляди

Дефіцит тренерів, війна та виїзд дітей за кордон: Мінспорту про загрози для великого спорту
Ексклюзив

7 травня, 09:50 • 123457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Олег Синєгубов

Володимир Зеленський

Ігор Терехов

Кейр Стармер

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Ватикан

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

09:29 • 9858 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

08:37 • 13633 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 44253 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 75521 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 124868 перегляди
Актуальне

Facebook

Старлінк

SpaceX Starship

MIM-104 Patriot

The New York Times

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

Київ • УНН

 • 9814 перегляди

Другий трейлер Grand Theft Auto VI набрав понад 475 мільйонів переглядів, а кількість прослуховувань пісні з трейлера зросла на 182 000%. Реліз гри очікується у 2026 році.

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

Трейлер "Grand Theft Auto VI" подолав позначку 475 мільйонів переглядів за перший день, пише УНН з посиланням на The Hollywood Reporter.

Деталі

Наступна частина франшизи Grand Theft Auto, як зазначається, може бути відкладена до 2026 року, але геймери поглинають кожну крихту деталей, які розробник Rockstar Games випускає для публіки. Показовий приклад: Rockstar випустила другий трейлер Grand Theft Auto VI у вівторок, і компанія повідомила The Hollywood Reporter, що він отримав понад 475 мільйонів переглядів на всіх платформах.

Для порівняння, перший трейлер гри, який був випущений ще в 2023 році, зібрав відносно скромні 93 мільйони переглядів за той же період. Тоді трейлер був ексклюзивом YouTube і найбільшим на той час запуском немузичного відео на платформі.

Компанія стверджує, що випуск трейлера є найбільшим запуском відео за весь час. У кіноіндустрії трейлер "Дедпула та Росомахи" набрав 365 мільйонів переглядів за перші 24 години, а "Фантастична четвірка: Перші кроки" - понад 200 мільйонів.

Відгук на трейлер у вигляді майже пів мільярда переглядів наголошує на попиті на гру з відкритим світом, продовження Grand Theft Auto V, яка була випущена в 2013 році, зазначає видання.

І цей попит поширюється на саундтрек. У трейлері звучала пісня Hot Together групи The Pointer Sisters (автор - Шерон Робінсон), і Spotify повідомляє, що кількість прослуховувань цієї пісні зросла на 182 000% з моменту її випуску (ні, це не помилка). В іграх GTA музика грає велику роль на внутрішньоігрових радіостанціях, у місіях та в кат-сценах.

"Grand Theft Auto прорізає популярну культуру, як ніщо інше, - заявила у своїй заяві Сулінна Онг, голова редакційного відділу Spotify. - Музика була синонімом серії із самого початку, тому чудово бачити, як нові та старі шанувальники приєднуються до культового треку таким чином".

Доповнення

Як вказує видання, GTA VI - безумовно, наймасштабніша гра в календарі наступного року з датою виходу 26 травня 2026 року (спочатку було оголошено про запуск у 2025 році). Rockstar Games (що належить Take-Two Interactive Штрауса Зельника) розробляє гру вже багато років і підтвердила, що вона була у розробці ще у 2022 році.

Вважається, що компанія витратила понад 1 мільярд доларів на її розробку. При цьому, за оцінками, GTA V зібрала близько 10 мільярдів доларів з моменту свого запуску понад десять років тому завдяки частим оновленням та новим місіям.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ТехнологіїУНН Lite
Spotify
YouTube
Brent
$61.78
Bitcoin
$99,793.20
S&P 500
$5,625.70
Tesla
$275.69
Газ TTF
$35.19
Золото
$3,337.35
Ethereum
$1,940.60