GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

Трейлер "Grand Theft Auto VI" преодолел отметку в 475 миллионов просмотров за первый день, пишет УНН со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Детали

Следующая часть франшизы Grand Theft Auto, как отмечается, может быть отложена до 2026 года, но геймеры поглощают каждую крупицу деталей, которые разработчик Rockstar Games выпускает для публики. Показательный пример: Rockstar выпустила второй трейлер Grand Theft Auto VI во вторник, и компания сообщила The Hollywood Reporter, что он получил более 475 миллионов просмотров на всех платформах.

Для сравнения, первый трейлер игры, который был выпущен еще в 2023 году, собрал относительно скромные 93 миллиона просмотров за тот же период. Тогда трейлер был эксклюзивом YouTube и крупнейшим на то время запуском немузыкального видео на платформе.

Компания утверждает, что выпуск трейлера является крупнейшим запуском видео за все время. В киноиндустрии трейлер "Дэдпула и Росомахи" набрал 365 миллионов просмотров за первые 24 часа, а "Фантастическая четверка: Первые шаги" - более 200 миллионов.

Отзыв на трейлер в виде почти полумиллиарда просмотров подчеркивает спрос на игру с открытым миром, продолжение Grand Theft Auto V, которая была выпущена в 2013 году, отмечает издание.

И этот спрос распространяется на саундтрек. В трейлере звучала песня Hot Together группы The Pointer Sisters (автор - Шэрон Робинсон), и Spotify сообщает, что количество прослушиваний этой песни выросло на 182 000% с момента ее выпуска (нет, это не ошибка). В играх GTA музыка играет большую роль на внутриигровых радиостанциях, в миссиях и в кат-сценах.

"Grand Theft Auto прорезает популярную культуру, как ничто другое, - заявила в своем заявлении Сулинна Онг, глава редакционного отдела Spotify. - Музыка была синонимом серии с самого начала, поэтому здорово видеть, как новые и старые поклонники присоединяются к культовому треку таким образом".

Дополнение

Как указывает издание, GTA VI - безусловно, самая масштабная игра в календаре следующего года с датой выхода 26 мая 2026 года (изначально было объявлено о запуске в 2025 году). Rockstar Games (принадлежит Take-Two Interactive Штрауса Зельника) разрабатывает игру уже много лет и подтвердила, что она была в разработке еще в 2022 году.

Считается, что компания потратила более 1 миллиарда долларов на ее разработку. При этом, по оценкам, GTA V собрала около 10 миллиардов долларов с момента своего запуска более десяти лет назад благодаря частым обновлениям и новым миссиям.