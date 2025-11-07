Выход GTA VI снова отложен
Киев • УНН
Разработчики Grand Theft Auto 6 подтвердили очередной перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Теперь релиз отложен до ноября 2026 года, чтобы обеспечить ожидаемый уровень качества.
Разработчики Rockstar Games подтвердили, что выход Grand Theft Auto 6 снова отложен, пишет УНН со ссылкой на NME.
Детали
Изначально Grand Theft Auto 6 планировалось выпустить в конце 2025 года, но в мае было объявлено, что долгожданное продолжение GTA 5 2013 года будет отложено до 26 мая 2026 года.
"Интерес и волнение, связанные с новой Grand Theft Auto, были поистине впечатляющими для всей нашей команды, - говорится в заявлении Rockstar. - С каждой выпущенной игрой мы стремились превзойти ваши ожидания, и GTA 6 не стала исключением. Мы надеемся, что вы понимаете, что нам нужно это дополнительное время, чтобы обеспечить тот уровень качества, на который вы ожидаете и которого заслуживаете".
6 ноября Rockstar Games подтвердила, что откладывает выход Grand Theft Auto 6 еще на более поздний срок. "Мы сожалеем о том, что нам пришлось увеличить время ожидания, которое, как мы понимаем, и так было долгим", - пояснили они в коротком заявлении. - Но эти дополнительные месяцы позволят нам завершить игру с тем уровнем качества, на который вы ожидаете и заслуживаете".
Grand Theft Auto 6 теперь выйдет 19 ноября 2026 года.
