Перенесення релізу Grand Theft Auto 6: члени польського Сейму оригінально відреагували на подію
Київ • УНН
Перенесення виходу Grand Theft Auto 6 на листопад 2026 року викликало реакцію в польському Сеймі. Там назвали це "справжнім скандалом".
Чергове перенесення релізу гри Grand Theft Auto 6 не залишило без уваги не лише фанатів серії гри по всьому світу - у польському Сеймі оригінально відреагували на цю новину. Про це повідомляє УНН з посиланням на Dexerto.
Деталі
Під час засідання парламенту член опозиційної партії KWiN Вітольд Туманович назвав рішення компанії Rockstar "справжнім скандалом".
Чесно кажучи, якщо люди не вийдуть на вулиці після чогось подібного, я не знаю, що станеться
Його підтримав інший політик Павел Шрот з партії "Право і справедливість". Він сподівається, що так само не перенесуть доповнення до Mount & Blade II: Bannerlord.
Нагадаємо
Розробники Grand Theft Auto 6 з компанії Rockstar підтвердили перенесення виходу гри, яка спочатку планувалася на кінець 2025 року. Реліз відкладено до листопада 2026 року - розробники пояснюють це необхідністю забезпечити очікуваний рівень якості.