08:32 • 8564 просмотра
рф снова атаковала энергетику, графики отключений действуют круглосуточно - Минэнерго
Эксклюзив
07:33 • 20585 просмотра
Как подготовить организм к зиме: советы врача-диетолога
06:19 • 47698 просмотра
Правительство отстранило Галущенко от должности министра юстиции
11 ноября, 19:55 • 49987 просмотра
Сырский заявил, что враг захватил три населенных пункта на Запорожье
11 ноября, 15:57 • 70792 просмотра
Операция «Мидас»: правоохранители задокументировали передачу средств Чернышову
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109397 просмотра
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
11 ноября, 13:20 • 53348 просмотра
Генштаб ВСУ официально подтвердил удар по нефтеперерабатывающему заводу в Оренбургской области РФ
11 ноября, 13:01 • 83117 просмотра
МОН увольняет 50 ректоров, но держится за беглого взяточника: почему Одарченко до сих пор в статусе ректора
Эксклюзив
11 ноября, 12:30 • 68360 просмотра
Опасный мутировавший грипп распространяется в Британии: вирусолог рассказала, угрожает ли он Украине
Эксклюзив
11 ноября, 09:41 • 25872 просмотра
Миндич выехал за границу перед обысками, потому что НАБУ не выставило индексы задержки на границе - источники
Пиротехника, драка с правоохранителями, выброшенные стулья: в "Александрии" разворачивается "конфликт" между ультрас и руководством клуба PhotoVideo
Эксклюзив
11 ноября, 14:28 • 109397 просмотра
Топ-5 рецептов сырников: пышные, нежные, соленые, на пару и с бананомPhoto11 ноября, 13:27 • 73031 просмотра
Financial Times

Перенос релиза Grand Theft Auto 6: члены польского Сейма оригинально отреагировали на событие

Киев • УНН

 • 178 просмотра

Перенос выхода Grand Theft Auto 6 на ноябрь 2026 года вызвал реакцию в польском Сейме. Там назвали это "настоящим скандалом".

Перенос релиза Grand Theft Auto 6: члены польского Сейма оригинально отреагировали на событие
Фото: www.rockstargames.com

Очередной перенос релиза игры Grand Theft Auto 6 не оставил без внимания не только фанатов серии игры по всему миру - в польском Сейме оригинально отреагировали на эту новость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dexerto.

Детали

Во время заседания парламента член оппозиционной партии KWiN Витольд Туманович назвал решение компании Rockstar "настоящим скандалом".

Честно говоря, если люди не выйдут на улицы после чего-то подобного, я не знаю, что произойдет

 - заявил политик.

Его поддержал другой политик Павел Шрот из партии "Право и справедливость". Он надеется, что так же не перенесут дополнение к Mount & Blade II: Bannerlord.

Напомним

Разработчики Grand Theft Auto 6 из компании Rockstar подтвердили перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Релиз отложен до ноября 2026 года - разработчики объясняют это необходимостью обеспечить ожидаемый уровень качества.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости МираТехнологии