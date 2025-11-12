Перенос релиза Grand Theft Auto 6: члены польского Сейма оригинально отреагировали на событие
Киев • УНН
Перенос выхода Grand Theft Auto 6 на ноябрь 2026 года вызвал реакцию в польском Сейме. Там назвали это "настоящим скандалом".
Очередной перенос релиза игры Grand Theft Auto 6 не оставил без внимания не только фанатов серии игры по всему миру - в польском Сейме оригинально отреагировали на эту новость. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Dexerto.
Детали
Во время заседания парламента член оппозиционной партии KWiN Витольд Туманович назвал решение компании Rockstar "настоящим скандалом".
Честно говоря, если люди не выйдут на улицы после чего-то подобного, я не знаю, что произойдет
Его поддержал другой политик Павел Шрот из партии "Право и справедливость". Он надеется, что так же не перенесут дополнение к Mount & Blade II: Bannerlord.
Напомним
Разработчики Grand Theft Auto 6 из компании Rockstar подтвердили перенос выхода игры, которая изначально планировалась на конец 2025 года. Релиз отложен до ноября 2026 года - разработчики объясняют это необходимостью обеспечить ожидаемый уровень качества.