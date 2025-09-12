$41.310.10
Ексклюзив
09:11 • 2632 перегляди
Вплив ШІ на освіту: як ChatGPT та інші інструменти змінюють навчання
Ексклюзив
08:46 • 10521 перегляди
Велика кількість аптек в Україні забезпечує доступність ліків для пацієнтів - експерти
08:16 • 9368 перегляди
Велика Британія посилила санкції проти рф: глава МЗС прибула до Києва
Ексклюзив
07:34 • 11764 перегляди
Авто на номерах прикриття: деталі ДТП за участю детектива НАБУ
05:51 • 35717 перегляди
Принц Гаррі прибув до Києва з неоголошеним візитом - The Guardian
11 вересня, 19:17 • 38408 перегляди
Україна виділила землю для будівництва заводу Rheinmetall з виробництва снарядів - Шмигаль
11 вересня, 15:15 • 51816 перегляди
Українська авіація в дії: компанія "XENA" бере участь у тендерах ЄС та планує розширювати авіапарк
11 вересня, 14:55 • 79178 перегляди
Рада наступного тижня може розглянути законопроєкт про військового омбудсмана: що змінилося до другого читання
Ексклюзив
11 вересня, 14:49 • 39895 перегляди
Завдяки лідерству Трампа путін почав хоч на щось реагувати: МЗС про важливість тристоронньої зустрічі
11 вересня, 14:33 • 30931 перегляди
Кая Каллас прогнозує щонайменше ще два роки війни в Україні
"Бути сміливим - це бути обережним": творці S.T.A.L.K.E.R. 2 та ДСНС попереджають про мінну небезпеку

Київ • УНН

 • 332 перегляди

Розробники гри S.T.A.L.K.E.R. 2 спільно з ДСНС України створили спецпроєкт для попередження про мінну небезпеку. Близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінування.

"Бути сміливим - це бути обережним": творці S.T.A.L.K.E.R. 2 та ДСНС попереджають про мінну небезпеку

Творці культової української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій нагадали про важливість вберегти себе від мінної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Деталі

Як зазначили у службі, з початку російського повномасштабного вторгнення близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінування та забруднення вибухонебезпечними предметами. Там додали, що внаслідок активних бойових дій та постійних обстрілів навіть раніше обстежені ділянки можуть приховувати смертельну загрозу, а на повне очищення територій від вибухонебезпечних предметів підуть десятки років.

Найбільш ризикованою групою є хлопці 14–17 років, які більше часу проводять поза домом, досліджуючи нові, у тому числі потенційно небезпечні території. Водночас вони активно грають у комп’ютерні ігри, що може дещо "розмивати" та зменшувати відчуття ризику у реальному світі. Але, на відміну від гри, у житті немає функції "збереження", щоб повернути час назад та уникнути небезпеки

- заявили у ДСНС.

Саме для цього спільно з розробниками культової гри було зроблено цей спецпроект. Закадровий текст до відео читає актор Дмитро Гаврилов - він озвучив головного героя S.T.A.L.K.E.R. 2, персонажа на ім’я Євген Мартиненко, більш відомого за позивним "Скіф".

Слухай уважно, сталкере! Це важливо - не про ігри мова. Бачиш - ручна осколкова граната? Це не декорація. Це небезпечна зона. Побачив - не підходь. Навіть на крок. Розвертайся і йди геть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу. Помилка може стати останнью. Не торкайся нічого підозрілого. Ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай, не підходь, не чіпай. Запам'ятай, не підходь, не чіпай. Повертайся назад тим самим шляхом. Телефонуй 101. Зона, як і реальне життя, помилок не пробачає. Бути сміливим, сталкере - це бути обережним

- йдеться в відео.

Довідка

Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2, що відбувся 20 листопада 2024 року, українські провайдери повідомили про перевантаження магістральних каналів через масові завантаження гри. Користувачі по всій країні відчули значне зниження швидкості інтернету.

Розробник гри, компанія GSC Game World, повідомила у третій день після релізу, що було продано мільйон копій S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": як вихід гри спричинив сплеск продажів ігрових гаджетів 30.12.24, 15:18 • 109535 переглядiв

Євген Устименко

СуспільствоТехнології
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Україна