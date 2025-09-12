"Бути сміливим - це бути обережним": творці S.T.A.L.K.E.R. 2 та ДСНС попереджають про мінну небезпеку

Творці культової української комп’ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl спільно з Державною службою України з надзвичайних ситуацій нагадали про важливість вберегти себе від мінної небезпеки. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

Як зазначили у службі, з початку російського повномасштабного вторгнення близько 23% території України залишаються потенційно небезпечними через мінування та забруднення вибухонебезпечними предметами. Там додали, що внаслідок активних бойових дій та постійних обстрілів навіть раніше обстежені ділянки можуть приховувати смертельну загрозу, а на повне очищення територій від вибухонебезпечних предметів підуть десятки років.

Найбільш ризикованою групою є хлопці 14–17 років, які більше часу проводять поза домом, досліджуючи нові, у тому числі потенційно небезпечні території. Водночас вони активно грають у комп’ютерні ігри, що може дещо "розмивати" та зменшувати відчуття ризику у реальному світі. Але, на відміну від гри, у житті немає функції "збереження", щоб повернути час назад та уникнути небезпеки

Саме для цього спільно з розробниками культової гри було зроблено цей спецпроект. Закадровий текст до відео читає актор Дмитро Гаврилов - він озвучив головного героя S.T.A.L.K.E.R. 2, персонажа на ім’я Євген Мартиненко, більш відомого за позивним "Скіф".

Слухай уважно, сталкере! Це важливо - не про ігри мова. Бачиш - ручна осколкова граната? Це не декорація. Це небезпечна зона. Побачив - не підходь. Навіть на крок. Розвертайся і йди геть, як від аномалії. Вибухонебезпечні предмети підступні. Їх не видно одразу. Помилка може стати останнью. Не торкайся нічого підозрілого. Ні дротів, ні коробок, ні іграшок. Запам'ятай, не підходь, не чіпай. Запам'ятай, не підходь, не чіпай. Повертайся назад тим самим шляхом. Телефонуй 101. Зона, як і реальне життя, помилок не пробачає. Бути сміливим, сталкере - це бути обережним