Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": як вихід гри спричинив сплеск продажів ігрових гаджетів
Київ • УНН
Після релізу "S.T.A.L.K.E.R". 2 20 листопада магазини зафіксували різке зростання продажів ігрових ноутбуків та аксесуарів. Особливий попит спостерігався під час Black Friday на монітори, консолі та інше геймерське обладнання.
Реліз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" став не лише гучною подією у світі геймінгу, а й вплинув на ринок ігрових гаджетів. Вихід гри 20 листопада спровокував стрімке зростання продажів ігрових ноутбуків, консолей, моніторів та аксесуарів, особливо під час Black Friday. Про це УНН розповіли в мережі магазинів Comfy.
Вихід нової частини "S.T.A.L.K.E.R. 2" збадьорив ринок. Ми одразу відзначили різкий сплеск продажів ігрових ноутбуків та різноманітних аксесуарів. Тренд і досі залишається актуальним. І не тільки в Україні
Мережа відзначає, що саме в період Black Friday (з 23 по 29 листопада) зріс тренд на купівлю моніторів і взагалі на всю категорію геймінгу: ігрові консолі, ноутбуки та аксесуари.
Зазначимо, що реліз "S.T.A.L.K.E.R. 2" припав на 20 листопада.
Гра S.T.A.L.K.E.R. 2 вже окупилась та приносить прибуток – власник GSC Game World18.12.24, 17:47 • 21465 переглядiв
Загалом офіційні мінімальні системні вимоги для "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl" такі:
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 5 1600X / Intel Core i5-7600K
- Оперативна пам’ять: 8 ГБ
- Відеокарта: AMD Radeon RX 580 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB
- Місце на диску: 150 ГБ
- Додатково: SSD
Рекомендовані вимоги:
- ОС: Windows 10, Windows 11
- Процесор: AMD Ryzen 7 3700X / Intel Core i7-9700K
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ
- Відеокарта: AMD Radeon RX 5700 XT 8GB / NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER 8GB / NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti 11GB
- Місце на диску: 150 ГБ
- Додатково: SSD
Виробники гри зазначають, що вік компʼютера не має перевищувати 10 років, для нормального функціонування гри.
Для комфортної гри на високих налаштуваннях вистачить комп’ютера з GTX 1080 Ti або RTX 2070 Super, що є досить демократичним варіантом, адже ці відеокарти вже вважаються застарілими.
Водночас гра займатиме цілих 150 ГБ вільного місця, і враховуючи вимогу SSD, це може стати серйозним викликом для багатьох гравців.
Нагадаємо
Українська комп’ютерна гра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl", створена студією GSC Game World, стала однією з найпопулярніших у світі. УНН зібрало для вас перші відгуки заядлих геймерів та любителів.