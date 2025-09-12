"Быть смелым - это быть осторожным": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 и ГСЧС предупреждают о минной опасности

Создатели культовой украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили о важности уберечь себя от минной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отметили в службе, с начала российского полномасштабного вторжения около 23% территории Украины остаются потенциально опасными из-за минирования и загрязнения взрывоопасными предметами. Там добавили, что в результате активных боевых действий и постоянных обстрелов даже ранее обследованные участки могут скрывать смертельную угрозу, а на полное очищение территорий от взрывоопасных предметов уйдут десятки лет.

Наиболее рискованной группой являются парни 14–17 лет, которые больше времени проводят вне дома, исследуя новые, в том числе потенциально опасные территории. В то же время они активно играют в компьютерные игры, что может несколько "размывать" и уменьшать ощущение риска в реальном мире. Но, в отличие от игры, в жизни нет функции "сохранения", чтобы вернуть время назад и избежать опасности - заявили в ГСЧС.

Именно для этого совместно с разработчиками культовой игры был сделан этот спецпроект. Закадровый текст к видео читает актер Дмитрий Гаврилов - он озвучил главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2, персонажа по имени Евгений Мартыненко, более известного по позывному "Скиф".

Слушай внимательно, сталкер! Это важно - не об играх речь. Видишь - ручная осколочная граната? Это не декорация. Это опасная зона. Увидел - не подходи. Даже на шаг. Разворачивайся и уходи прочь, как от аномалии. Взрывоопасные предметы коварны. Их не видно сразу. Ошибка может стать последней. Не трогай ничего подозрительного. Ни проводов, ни коробок, ни игрушек. Запомни, не подходи, не трогай. Запомни, не подходи, не трогай. Возвращайся назад тем же путем. Звони 101. Зона, как и реальная жизнь, ошибок не прощает. Быть смелым, сталкер - это быть осторожным - говорится в видео.

Справка

После релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, состоявшегося 20 ноября 2024 года, украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовых загрузок игры. Пользователи по всей стране ощутили значительное снижение скорости интернета.

Разработчик игры, компания GSC Game World, сообщила на третий день после релиза, что был продан миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

