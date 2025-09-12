"Быть смелым - это быть осторожным": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 и ГСЧС предупреждают о минной опасности

$41.310.10
48.270.03
ukenru
Эксклюзив
09:11 • 2732 просмотра
Влияние ИИ на образование: как ChatGPT и другие инструменты меняют обучение
Эксклюзив
08:46 • 10686 просмотра
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
08:16 • 9558 просмотра
Великобритания ужесточила санкции против рф: глава МИД прибыла в Киев
Эксклюзив
07:34 • 11857 просмотра
Автомобиль с номерами прикрытия: детали ДТП с участием детектива НАБУ
05:51 • 35825 просмотра
Принц Гарри прибыл в Киев с необъявленным визитом - The Guardian
11 сентября, 19:17 • 38458 просмотра
Украина выделила землю для строительства завода Rheinmetall по производству снарядов - Шмыгаль
11 сентября, 15:15 • 51865 просмотра
Украинская авиация в действии: компания "XENA" участвует в тендерах ЕС и планирует расширять авиапарк
11 сентября, 14:55 • 79273 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению
Эксклюзив
11 сентября, 14:49 • 39909 просмотра
Благодаря лидерству Трампа путин начал хоть на что-то реагировать: МИД о важности трехсторонней встречи
11 сентября, 14:33 • 30947 просмотра
Кая Каллас прогнозирует как минимум еще два года войны в Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
2м/с
50%
756мм
Популярные новости
Оккупанты завозят массовку на "псевдовыборы" в Севастополе - ЦНС12 сентября, 01:20 • 29718 просмотра
Тысячи украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет выехали в Польшу с 28 августа12 сентября, 01:21 • 29924 просмотра
В Киеве обсудили усиление безопасности Украины с представителем США Китом Келлогом - Умеров12 сентября, 01:50 • 5764 просмотра
ленинградская область рф подверглась массированной атаке дронов: что известно12 сентября, 03:57 • 10342 просмотра
Армия рф потеряла 890 военных и 40 артсистем за сутки – Генштаб04:42 • 24335 просмотра
публикации
Большое количество аптек в Украине обеспечивает доступность лекарств для пациентов - эксперты
Эксклюзив
08:46 • 10680 просмотра
Рада на следующей неделе может рассмотреть законопроект о военном омбудсмене: что изменилось ко второму чтению11 сентября, 14:55 • 79271 просмотра
Экономический террор основан на психологии: как враг пытается дестабилизировать Украину
Эксклюзив
11 сентября, 14:08 • 53689 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 71604 просмотра
Годовщина терактов 11 сентября: каким был самый масштабный теракт в истории человечества11 сентября, 05:01 • 74797 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Радослав Сикорский
Принц Гарри, герцог Сассекский
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Ивано-Франковская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Шон Уайт и Нина Добрев разорвали помолвку после пяти лет отношений11 сентября, 14:57 • 27003 просмотра
Осеннее тепло в чашке: 5 напитков для уютных вечеровPhoto11 сентября, 11:11 • 71604 просмотра
Telegraph: принц Гарри впервые почти за 2 года встретился с отцом - королем Чарльзом11 сентября, 07:32 • 36889 просмотра
Coldplay анонсировали продолжение тура "Music Of The Spheres" в 2027 году: впереди более 130 новых концертов10 сентября, 12:07 • 43294 просмотра
Свадьба на подиуме: дизайнер Катя Сильченко вышла замуж во время финала Ukrainian Fashion WeekPhoto9 сентября, 07:45 • 108548 просмотра
Актуальное
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ
Лекарственные средства
Lockheed Martin F-35 Lightning II
MIM-104 Patriot

"Быть смелым - это быть осторожным": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 и ГСЧС предупреждают о минной опасности

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 совместно с ГСЧС Украины создали спецпроект для предупреждения о минной опасности. Около 23% территории Украины остаются потенциально опасными из-за минирования.

"Быть смелым - это быть осторожным": создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 и ГСЧС предупреждают о минной опасности

Создатели культовой украинской компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl совместно с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям напомнили о важности уберечь себя от минной опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Как отметили в службе, с начала российского полномасштабного вторжения около 23% территории Украины остаются потенциально опасными из-за минирования и загрязнения взрывоопасными предметами. Там добавили, что в результате активных боевых действий и постоянных обстрелов даже ранее обследованные участки могут скрывать смертельную угрозу, а на полное очищение территорий от взрывоопасных предметов уйдут десятки лет.

Наиболее рискованной группой являются парни 14–17 лет, которые больше времени проводят вне дома, исследуя новые, в том числе потенциально опасные территории. В то же время они активно играют в компьютерные игры, что может несколько "размывать" и уменьшать ощущение риска в реальном мире. Но, в отличие от игры, в жизни нет функции "сохранения", чтобы вернуть время назад и избежать опасности

- заявили в ГСЧС.

Именно для этого совместно с разработчиками культовой игры был сделан этот спецпроект. Закадровый текст к видео читает актер Дмитрий Гаврилов - он озвучил главного героя S.T.A.L.K.E.R. 2, персонажа по имени Евгений Мартыненко, более известного по позывному "Скиф".

Слушай внимательно, сталкер! Это важно - не об играх речь. Видишь - ручная осколочная граната? Это не декорация. Это опасная зона. Увидел - не подходи. Даже на шаг. Разворачивайся и уходи прочь, как от аномалии. Взрывоопасные предметы коварны. Их не видно сразу. Ошибка может стать последней. Не трогай ничего подозрительного. Ни проводов, ни коробок, ни игрушек. Запомни, не подходи, не трогай. Запомни, не подходи, не трогай. Возвращайся назад тем же путем. Звони 101. Зона, как и реальная жизнь, ошибок не прощает. Быть смелым, сталкер - это быть осторожным

- говорится в видео.

Справка

После релиза S.T.A.L.K.E.R. 2, состоявшегося 20 ноября 2024 года, украинские провайдеры сообщили о перегрузке магистральных каналов из-за массовых загрузок игры. Пользователи по всей стране ощутили значительное снижение скорости интернета.

Разработчик игры, компания GSC Game World, сообщила на третий день после релиза, что был продан миллион копий S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Феномен "S.T.A.L.K.E.R. 2": как выход игры вызвал всплеск продаж игровых гаджетов30.12.2024, 15:18 • 109535 просмотров

Евгений Устименко

ОбществоТехнологии
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Украина