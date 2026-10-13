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Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати

Київ • УНН

 • 2136 перегляди

Українська 4A Games і Deep Silver відкрили передзамовлення METRO 2039. Гра вийде 4 лютого, ціни стартують від 2199 гривень.

Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати

Українська студія-розробник комп’ютерних ігор 4A Games спільно з Deep Silver оголосили про старт передзамовлення майбутнього шутера METRO 2039, яке розпочалося сьогодні, 13 жовтня. Про це йдеться на сторінці гри в Instagram, передає УНН

"Вже відкрито попереднє замовлення на гру METRO 2039", - повідомили розробники. 

Гра доступна у декількох виданнях: колекційне видання, розширене видання або стандартне видання + бонус за попереднє замовлення "Specialist Pack", які будуть доступні з 4 лютого.

На платформі Steam версія Specialist Pack коштує 2199 гривень. Дане видання містить три креслення, що дочасно відкривають три унікальні змінні вдосконалення рюкзака, впливаючи на те, як Чужинець добуває необхідне в полі та використовує критично важливі ресурси під час своєї подорожі в темне серце московського метро:

  • кисет спеціаліста з екіпірування - для зброярів, які хочуть зосередитися на швидшому створенні передової зброї та спорядження;
    • кисет спеціаліста з хімії - для слідопитів, які хочуть досліджувати радіоактивні зони з більшим запасом фільтрів до протигаза й чистішим та надійнішим спорядженням;
      • кисет спеціаліста з набоїв - для стрільців, які хочуть знаходити й використовувати рідкісніші та потужніші типи боєприпасів у своїй зброї.

        Видання Deluxe Edition у Steam коштує 3099 гривень. В Xbox Store гра коштує 2199 гривень, така ж сама ціна і на Playstation.

        Нагадаємо 

        У квітні українська компанія 4A Games спільно з Deep Silver офіційно анонсувала Metro 2039, а також випустила трейлер гри.

        4A Games та Deep Silver представили на Gamescom-2026 новий трейлер "Metro 2039".

        Шутер "Metro 2039" отримав нагороду "Best Visuals" на щорічній міжнародній виставці відеоігор Gamescom-2026.

        Студія 4A Games та Deep Silver анонсували вихід нового шутера "Metro 2039" 4 лютого наступного року.

        Майбутній український шутер Metro 2039, вихід якого очікується у лютому наступного року, від студій 4A Games та Deep Silver номіновано на премію Golden Joystick Awards у номінації "Найочікуваніша гра". Фанати серії можуть проголосувати до 23 жовтня.

        4A Games спільно з Deep Silver анонсували масштабне оновлення для серії Metro 2033 та Last Light на честь продажу 50 млн копій ігор серії у всьому світі.

        Павло Башинський

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