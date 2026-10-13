Стартувало передзамовлення шутеру METRO 2039 - скільки грошей готувати

Українська студія-розробник комп’ютерних ігор 4A Games спільно з Deep Silver оголосили про старт передзамовлення майбутнього шутера METRO 2039, яке розпочалося сьогодні, 13 жовтня. Про це йдеться на сторінці гри в Instagram, передає УНН.

"Вже відкрито попереднє замовлення на гру METRO 2039", - повідомили розробники.

Гра доступна у декількох виданнях: колекційне видання, розширене видання або стандартне видання + бонус за попереднє замовлення "Specialist Pack", які будуть доступні з 4 лютого.

На платформі Steam версія Specialist Pack коштує 2199 гривень. Дане видання містить три креслення, що дочасно відкривають три унікальні змінні вдосконалення рюкзака, впливаючи на те, як Чужинець добуває необхідне в полі та використовує критично важливі ресурси під час своєї подорожі в темне серце московського метро:

кисет спеціаліста з екіпірування - для зброярів, які хочуть зосередитися на швидшому створенні передової зброї та спорядження;

кисет спеціаліста з хімії - для слідопитів, які хочуть досліджувати радіоактивні зони з більшим запасом фільтрів до протигаза й чистішим та надійнішим спорядженням;

кисет спеціаліста з набоїв - для стрільців, які хочуть знаходити й використовувати рідкісніші та потужніші типи боєприпасів у своїй зброї.

Видання Deluxe Edition у Steam коштує 3099 гривень. В Xbox Store гра коштує 2199 гривень, така ж сама ціна і на Playstation.

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