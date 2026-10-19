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Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4

Киев • УНН

 • 15716 просмотра

Новая игра Infinity Ward расскажет о войне в Корее и возвращении капитана Прайса. Релиз состоится 23 октября на ПК и консолях.

Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 4

Уже в пятницу, 23 октября, состоится долгожданный релиз шутера Call of Duty: Modern Warfare 4 на ПК и консолях, разработанного американской компанией Infinity Ward и изданного Activision. Новая часть серии погрузит игроков в масштабный конфликт на Корейском полуострове, где вместе с легендарным капитаном Прайсом и новым героем им предстоит пройти через ожесточённые окопные бои, пишет УНН

Сюжет Modern Warfare 4: конфликт на Корейском полуострове

На Корейском полуострове вспыхивает война в результате полномасштабного вторжения Северной Кореи, что угрожает дестабилизировать мир в Call of Duty: Modern Warfare 4.

Кампания Modern Warfare 4 посвящена войне между Северной и Южной Кореей. После событий Call of Duty: Modern Warfare III (2023) вторжение Корейской народной армии на Корейский полуостров угрожает дестабилизировать мир. 

Сюжет сосредоточен вокруг двух главных героев: рядового Пака (Янг Мазино), южнокорейского новобранца, который сражается плечом к плечу со своим отрядом, защищая родную страну, и капитана Джона Прайса (Берри Слоун), бывшего командира оперативной группы 141, который находится в бегах после убийства генерала США Гершела Шепарда. 

Modern Warfare 4 переносит серию на более мрачную и опасную территорию, где эскалация и её последствия доводят продолжительные сюжетные линии до мощного и эмоционального переломного момента.

Кампания погружает игроков в окопную войну в Корее, ближние бои в Нью-Йорке, ожесточённые погони по Парижу, ночные рейды SAS в Мумбаи и штурмы целых городов с целью возвращения оккупированных территорий.

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Возвращение DMZ и нововведения мультиплеера

В начале многопользовательский режим будет включать 12 основных карт формата 6 на 6, а также игровые режимы из предыдущих частей, такие как "Перестрелка (Gunfight)" с выделенным набором карт и "Большая война" (Ground War) с крупномасштабными картами и тяжёлой техникой.

Обновлённый режим "DMZ" стал более динамичным по сравнению с Modern Warfare II: в нём появилась система изменения погоды и мобильные военные цели, а враги с искусственным интеллектом будут патрулировать карту по разным маршрутам. Игроки смогут отправляться на вылазки как в одиночку, так и в отрядах. Также появятся новые для серии режимы Hijack, Inflation и Counter Attack. 

Отметим, DMZ (Demilitarized Zone) — это режим PvPvE с элементами Extraction Shooter. Значительная часть местного игрового процесса связана с поиском предметов в самых разных местах, крафтингом, а также эвакуацией из матча для получения дополнительных наград и, соответственно, высоких штрафов за смерть персонажа.

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Почему игры нет в Game Pass и сколько она стоит

Анонс проекта состоялся 28 мая 2026 года, а релиз игры, как уже отмечалось, ожидается в пятницу, 23 октября. 

В отличие от Black Ops 6 и Black Ops 7, которые появились в подписке Xbox Game Pass в первый же день, Modern Warfare 4 пополнит библиотеку этого сервиса как минимум через год после мировой премьеры. 

На платформе Steam игра стоит от 2449 гривен до 3724 гривен в зависимости от издания. На PlayStation 5 игра стоит от 3399 гривен, а на Xbox S | X — от 3 590 гривен до 4 299 гривен. 

Взлом игры

Не обошлось и без участия хакеров в игре. За 5 дней до релиза хакер под ником r4v3n объявил о выпуске "офлайн-фикса" для Call of Duty: Modern Warfare 4, который позволит запускать кампанию без подключения к сети. Он уточнил, что "не возвращается" к хакерской деятельности, а "просто хотел поделиться быстрым фиксом для одиночной игры, поскольку это легко сделать".

Сам r4v3n не планирует заниматься взломом мультиплеера и других режимов Call of Duty: Modern Warfare 4, однако предполагает, что этим могут заняться другие группы хакеров.

Однако, судя по первым отзывам покупателей в Steam, в этом году кампания Call of Duty: Modern Warfare 4 оказалась на удивление хорошей. Некоторые участники пиратского сообщества признаются, что их интересует именно кампания, и они были бы готовы купить отдельный одиночный режим за условные 15–20 долларов, но не готовы платить за полную игру 70 долларов — их не интересуют мультиплеер и другой контент.

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Павел Башинский

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