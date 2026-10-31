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Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле

Киев • УНН

 • 1608 просмотра

Activision извинилась и уберёт из игры 10 секунд кадров давки в Итхэвоне после возмущения родственников погибших. Обновление выйдет 12 ноября.

Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле

Американская студия — издатель компьютерных игр заявила, что удалит из шутера "Call of Duty: Modern Warfare 4" кадры трагедии в Сеуле. Об этом пишет NBC News, передает УНН

Детали 

"Американский издатель видеоигр Activision сообщил в пятницу (30 октября), что удаляет спорные кадры из своей недавно выпущенной игры "Call of Duty" после волны возмущения в Южной Корее, вызванной включением реальных кадров трагической давки во время празднования Хэллоуина 2022 года в Сеуле", — пишет издание. 

Мировая премьера "Call of Duty: Modern Warfare 4", состоявшаяся на прошлой неделе, пришлась на несколько дней до годовщины трагедии, произошедшей 29 октября в районе ночной жизни южнокорейской столицы Итхэвон, где толпа из десятков тысяч посетителей вечеринки неконтролируемо хлынула в узкий переулок, что привело к гибели почти 160 человек.

В игре, действие которой разворачивается на фоне вымышленного вторжения Северной Кореи на территорию Южной, содержится около 10 секунд сильно отредактированных кадров этой трагедии, чтобы проиллюстрировать, как могут выглядеть последствия атаки Пхеньяна, хотя непосредственной ссылки на давку в Итхэвоне там нет.

Группы, представляющие семьи жертв давки, потребовали удалить эти кадры, заявив, что ужасно, что в игре непосредственно воспроизведены реальные сцены, где люди проводят сердечно-легочную реанимацию, "пока жертвы лежат на холодных улицах среди хаоса и отчаяния".

"Если разработчик игры имеет хотя бы малейшее чувство уважения и сострадания к жертвам катастрофы в Итхэвоне, он должен немедленно принять меры для исправления ситуации", — говорится в заявлении Ассоциации семей погибших. 

Activision извинилась в своем заявлении и сообщила, что эти кадры будут полностью удалены в рамках обновления игры, выпуск которого запланирован на 12 ноября.

"Эта игра является художественным произведением, созданным для обеспечения реалистичного и погружающего игрового опыта", — говорится в заявлении студии, направленном южнокорейской государственной телерадиокомпании MBC. 

Скандал разгорелся на фоне того, что семьи погибших до сих пор ждут ответов на вопрос, почему власти не смогли предотвратить катастрофу четыре года назад. В рамках расследования, которое продолжается до сих пор, обвинения предъявлены почти двум десяткам должностных лиц, а трое бывших полицейских заключены в тюрьму.

Дополнение

В пятницу, 23 октября, состоялся долгожданный релиз шутера "Call of Duty: Modern Warfare 4" на ПК и консолях, разработанного американской компанией Infinity Ward и изданного Activision. 

Кампания Modern Warfare 4 посвящена войне между Северной и Южной Кореей. После событий Call of Duty: Modern Warfare III (2023) вторжение Корейской народной армии на Корейский полуостров угрожает дестабилизировать мир. 

Сюжет сосредоточен вокруг двух главных героев: рядового Пака (Янг Мазино), южнокорейского новобранца, который сражается бок о бок со своим отрядом, защищая родную страну, и капитана Джона Прайса (Берри Слоун), бывшего командира Оперативной группы 141, который находится в бегах после убийства генерала США Гершела Шепарда. 

Война в Корее, возвращение DMZ и цены в Украине — чего ждать от релиза Call of Duty: Modern Warfare 419.10.26, 19:10 • 37242 просмотра

Павел Башинский

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