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У Польщі ініціювали вотум недовіри уряду Туска на тлі протестів

Київ • УНН

 • 90 перегляди

Колишній очільник уряду і депутат Сейма Матеуш Моравецький закликав до вотуму недовіри уряду Дональда Туска. Він запропонував технічний уряд до виборів через рік.

У Польщі ініціювали вотум недовіри уряду Туска на тлі протестів

Колишній прем'єр-міністр Польщі та депутат Сейму Матеуш Моравецький оголосив про ініціювання вотуму недовіри уряду Дональда Туска на тлі протестів під Конституційним судом країни. Про це він повідомив в соцмережі "Х", передає УНН.

Деталі

Моравецький запропонував сформувати технічний уряд на чолі з ексголовою Сейму Польщі Мареком Юреком до парламентських виборів у Польщі, які відбудуться через рік.

Перезавантаження в Конституційному суді необхідне - з цим погоджуються численні політичні партії. Це також підкреслив президент Кароль Навроцький і легітимний Голова Конституційного суду Богдан Свєнчковський

- йдеться в дописі.

Водночас щоб Туску оголосили вотум недовіри, за це має проголосувати щонайменше 231 депутат.

Контекст

У п’ятницю, 30 жовтня, Президент Польщі Кароль Навроцький перервав візит до Сенегалу й повернувся до Варшави після того, як голову Конституційного суду Польщі було відсторонено від посади, а в країні почалися протести.

Тоді ж поліція зіткнулася з протестувальниками біля будівлі Конституційного суду Польщі після того, як його головного суддю було відсторонено від посади, як зазначає The Guardian, у межах останньої ескалації десятирічної суперечки щодо правового статусу суду.

Сутички відбулися після суперечливого рішення групи призначених урядом суддів відсторонити від посади оскаржуваного голову суду Богдана Свенчковського та його заступника Бартломея Соханського на тлі розбіжностей щодо легітимності цієї колегії.

Цей крок викликав бурхливу реакцію правої опозиційної партії "Право і справедливість" (PiS), лідер якої Ярослав Качинський засудив те, що він назвав "нападом" на суд.

Суд часто виносив рішення на користь польського законодавства замість законодавства ЄС, а Європейський Союз звинувачував найвищий суд Польщі у занадто великій близькості до націоналістичної політичної сили того часу.

Нагадаємо

У Польщі розгорівся скандал через можливе сутенерське минуле президента Кароля Навроцького. Йдеться про матеріал "Кароль Навроцький і таємниці "Гранд-готелю", що був опублікований на порталі Onet у травні 2025 року. За даними публікації, Навроцький, працюючи охоронцем у готелі Grand Hotel в Сопоті, нібито організовував послуги повій для гостей закладу.

Євген Устименко

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Матеуш Моравецький
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