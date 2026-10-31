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"Астон Вілла" погрожує ексграцю "Ліверпуля" Каррагеру позовом - у чому причина

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Клуб звинуватив колишнього захисника Ліверпуля в образах на адресу команди й уболівальників.

"Астон Вілла" погрожує ексграцю "Ліверпуля" Каррагеру позовом - у чому причина
Фото: x.com/AstonVilla

Бірмінгемська "Астон Вілла" погрожує колишньому захиснику "Ліверпуля" Джеймі Каррагеру судовим позовом за висловлювання на адресу футбольного клубу. Про це йдеться у заяві клубу в Х, передає УНН

Деталі 

"Астон Вілла" має намір подати позов проти Джеймі Каррагера за його неприйнятні образи на адресу клубу та його вболівальників", - йдеться у заяві клубу. 

У "Віллі" наголосили, що не дозволять нікому завадити клубному просуванню в англійському та європейському футболі.

Колишній захисник "Ліверпуля" Каррагер в подкасті "Stick to Football", обговорюючи перспективу того, що головний тренер "Вілли" Унаї Емері замінить Майкла Карріка на посту головного тренера "Манчестер Юнайтед", заявив: "Астон Вілла" ніколи не стане "Манчестер Юнайтед". 

"Я не намагаюся дратувати вболівальників "Вілли", але у футболі існує ієрархія, подобається вам це чи ні. Але будуть команди, що посідають місця нижче за "Астон Віллу", і вони заберуть у них тренера або гравців, тож заткніться, вболівальники "Вілли". "Астон Вілла" ніколи не стане "Манчестер Юнайтед", - сказав Каррагер. 

Доповнення

У сезоні 2025/2026 "Астон Вілла" у АПЛ зайняла 4-те місце, а також виграла Лігу Європи. 

Наразі "Вілла" після 8 турів в АПЛ посідає 9-те місце. 

Англійська Астон Вілла розгромила Фрайбург у фіналі Ліги Європи20.05.26, 23:56 • 4639 переглядiв

Павло Башинський

Спорт