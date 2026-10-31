"Астон Вилла" угрожает экс-игроку "Ливерпуля" Каррагеру иском - в чем причина

Фото: x.com/AstonVilla

Бирмингемская "Астон Вилла" угрожает бывшему защитнику "Ливерпуля" Джейми Каррагеру судебным иском за высказывания в адрес футбольного клуба. Об этом говорится в заявлении клуба в X, передает УНН.

Подробности

""Астон Вилла" намерена подать иск против Джейми Каррагера за его неприемлемые оскорбления в адрес клуба и его болельщиков", — говорится в заявлении клуба.

В "Вилле" подчеркнули, что не позволят никому помешать продвижению клуба в английском и европейском футболе.

Бывший защитник "Ливерпуля" Каррагер в подкасте "Stick to Football", обсуждая перспективу того, что главный тренер "Виллы" Унаи Эмери заменит Майкла Каррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", заявил: "Астон Вилла" никогда не станет "Манчестер Юнайтед".

"Я не пытаюсь раздражать болельщиков "Виллы", но в футболе существует иерархия, нравится вам это или нет. Но будут команды, занимающие места ниже "Астон Виллы", и они заберут у них тренера или игроков, так что заткнитесь, болельщики "Виллы". "Астон Вилла" никогда не станет "Манчестер Юнайтед"", — сказал Каррагер.

Дополнение

В сезоне 2025/2026 "Астон Вилла" в АПЛ заняла 4-е место, а также выиграла Лигу Европы.

В настоящее время "Вилла" после 8 туров в АПЛ занимает 9-е место.

Английская Астон Вилла разгромила Фрайбург в финале Лиги Европы