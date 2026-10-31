"Астон Вилла" угрожает экс-игроку "Ливерпуля" Каррагеру иском - в чем причина

$45.530.0650.680.09
ukenru
13:00 • 294 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины — Зеленский показал видео
11:30 • 10550 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
10:55 • 12599 просмотра
"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из ОлешекVideo
10:18 • 12450 просмотра
Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина ТерехVideo
08:23 • 14734 просмотра
Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия
31 октября, 06:39 • 14192 просмотра
Каждый второй запущенный рф дрон реактивный: сколько уничтожили за ночь
31 октября, 03:25 • 66402 просмотра
Усик возвращается в первый тяжёлый вес в 2027 году ради абсолюта — менеджер
31 октября, 01:22 • 90576 просмотра
Протесты у Конституционного трибунала Польши набирают обороты — в лагере Навроцкого заявляют о попытке государственного переворотаVideo
30 октября, 23:49 • 34087 просмотра
"Сильное решение": Зеленский призвал США ускорить передачу Украине 500 ракет для Patriot
30 октября, 23:18 • 29483 просмотра
Россия атаковала Харьков реактивными «шахедами»: есть попадания в трех районах
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Удар по Харькову повредил 10 домов, пострадали три человека31 октября, 04:30 • 16241 просмотра
Десятки тысяч итальянцев протестовали против цен и военных расходовPhotoVideo31 октября, 05:18 • 10245 просмотра
Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT31 октября, 06:10 • 18658 просмотра
iPhone Duo за $1999 в центре внимания из-за трещин через несколько дней после релиза - есть ли реакция Apple07:24 • 7602 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач09:59 • 9474 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto12:00 • 4272 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач09:59 • 9676 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 40685 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 50001 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 53278 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Давид Арахамия
Кароль Навроцкий
Виталий Кличко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Варшава
Польша
Германия
Реклама
УНН Lite
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене12:36 • 1358 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле10:28 • 4194 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"09:00 • 6446 просмотра
iPhone Duo за $1999 в центре внимания из-за трещин через несколько дней после релиза - есть ли реакция Apple07:24 • 7754 просмотра
Spotify готовит ИИ-сервис для ремиксов и каверов - FT31 октября, 06:10 • 18736 просмотра
Актуальное
Отопление
Фильм
MIM-104 Patriot
R-360 Нептун
БМ-27 "Ураган"

"Астон Вилла" угрожает экс-игроку "Ливерпуля" Каррагеру иском - в чем причина

Киев • УНН

 • 892 просмотра

Клуб обвинил бывшего защитника «Ливерпуля» в оскорблениях в адрес команды и болельщиков.

"Астон Вилла" угрожает экс-игроку "Ливерпуля" Каррагеру иском - в чем причина
Фото: x.com/AstonVilla

Бирмингемская "Астон Вилла" угрожает бывшему защитнику "Ливерпуля" Джейми Каррагеру судебным иском за высказывания в адрес футбольного клуба. Об этом говорится в заявлении клуба в X, передает УНН

Подробности 

""Астон Вилла" намерена подать иск против Джейми Каррагера за его неприемлемые оскорбления в адрес клуба и его болельщиков", — говорится в заявлении клуба. 

В "Вилле" подчеркнули, что не позволят никому помешать продвижению клуба в английском и европейском футболе.

Бывший защитник "Ливерпуля" Каррагер в подкасте "Stick to Football", обсуждая перспективу того, что главный тренер "Виллы" Унаи Эмери заменит Майкла Каррика на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", заявил: "Астон Вилла" никогда не станет "Манчестер Юнайтед". 

"Я не пытаюсь раздражать болельщиков "Виллы", но в футболе существует иерархия, нравится вам это или нет. Но будут команды, занимающие места ниже "Астон Виллы", и они заберут у них тренера или игроков, так что заткнитесь, болельщики "Виллы". "Астон Вилла" никогда не станет "Манчестер Юнайтед"", — сказал Каррагер. 

Дополнение

В сезоне 2025/2026 "Астон Вилла" в АПЛ заняла 4-е место, а также выиграла Лигу Европы. 

В настоящее время "Вилла" после 8 туров в АПЛ занимает 9-е место. 

Английская Астон Вилла разгромила Фрайбург в финале Лиги Европы20.05.26, 23:56 • 4639 просмотров

Павел Башинский

Спорт