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Нептун (крилата ракета)

росіяни вбили близько 120 представників духовенства в Україні - Зеленський

Київ • УНН

 • 286 перегляди

рф вбила близько 120 представників духовенства та пошкодила 800 релігійних споруд. Серед них є пам’ятки тисячолітнього віку.

росіяни вбили близько 120 представників духовенства в Україні - Зеленський

рф навмисне вбила близько 120 представників духовенства в Україні під час російсько-української війни. Про це в інтервʼю This Week on Capitol Hill повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

Деталі

За його словами, внаслідок російських атак руйновано або пошкоджено близько 800 релігійних споруд.

Деяким із них було тисячу років, і їх масовано атакували дронами й ракетами - і крилатими, і балістичними. Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати

- зазначив глава держави.

Він підкреслив, що "це дуже боляче для всіх нас і, звісно, передусім для нашого духовенства".

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Туреччину зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і привітав його з 35-ю річницею інтронізації, яка буде за кілька днів - 2 листопада.

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Вадим Хлюдзинський

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