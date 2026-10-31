росіяни вбили близько 120 представників духовенства в Україні - Зеленський
Київ • УНН
рф вбила близько 120 представників духовенства та пошкодила 800 релігійних споруд. Серед них є пам’ятки тисячолітнього віку.
рф навмисне вбила близько 120 представників духовенства в Україні під час російсько-української війни. Про це в інтервʼю This Week on Capitol Hill повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.
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За його словами, внаслідок російських атак руйновано або пошкоджено близько 800 релігійних споруд.
Деяким із них було тисячу років, і їх масовано атакували дронами й ракетами - і крилатими, і балістичними. Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати
Він підкреслив, що "це дуже боляче для всіх нас і, звісно, передусім для нашого духовенства".
Нагадаємо
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