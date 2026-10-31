росіяни вбили близько 120 представників духовенства в Україні - Зеленський

рф навмисне вбила близько 120 представників духовенства в Україні під час російсько-української війни. Про це в інтервʼю This Week on Capitol Hill повідомив Президент Володимир Зеленський, інформує УНН.

За його словами, внаслідок російських атак руйновано або пошкоджено близько 800 релігійних споруд.

Деяким із них було тисячу років, і їх масовано атакували дронами й ракетами - і крилатими, і балістичними. Це жах і божевілля. І справа не в грошах. Ідеться про нашу спадщину, історію, мистецтво та архітектуру. Їх не можна просто відремонтувати