россияне убили около 120 представителей духовенства в Украине — Зеленский

рф намеренно убила около 120 представителей духовенства в Украине во время российско-украинской войны. Об этом в интервью This Week on Capitol Hill сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.

По его словам, в результате российских атак разрушено или повреждено около 800 религиозных сооружений.

Некоторым из них было тысяча лет, и по ним массированно наносили удары дронами и ракетами — и крылатыми, и баллистическими. Это ужас и безумие. И дело не в деньгах. Речь идет о нашем наследии, истории, искусстве и архитектуре. Их нельзя просто отремонтировать