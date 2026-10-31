россияне убили около 120 представителей духовенства в Украине — Зеленский
Киев • УНН
РФ убила около 120 представителей духовенства и повредила 800 религиозных сооружений. Среди них есть памятники тысячелетнего возраста.
рф намеренно убила около 120 представителей духовенства в Украине во время российско-украинской войны. Об этом в интервью This Week on Capitol Hill сообщил Президент Владимир Зеленский, информирует УНН.
Детали
По его словам, в результате российских атак разрушено или повреждено около 800 религиозных сооружений.
Некоторым из них было тысяча лет, и по ним массированно наносили удары дронами и ракетами — и крылатыми, и баллистическими. Это ужас и безумие. И дело не в деньгах. Речь идет о нашем наследии, истории, искусстве и архитектуре. Их нельзя просто отремонтировать
Он подчеркнул, что "это очень больно для всех нас и, конечно, прежде всего для нашего духовенства".
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поздравил его с 35-й годовщиной интронизации, которая будет через несколько дней — 2 ноября.
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