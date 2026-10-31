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Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм: обговорили місію в Олешках і не тільки

Київ • УНН

 • 56 перегляди

Зеленський привітав Варфоломія з 35-ю річницею інтронізації. Вони обговорили мир, контакти зі США та гуманітарну операцію в Олешках.

Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм: обговорили місію в Олешках і не тільки

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Туреччину зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і привітав його з 35-ю річницею інтронізації, яка буде за кілька днів - 2 листопада. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Під час зустрічі Зеленський і Патріарх Варфоломій обговорили роботу для досягнення миру, зокрема про контакти з американською стороною.

Поінформував про ситуацію в Україні, про постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя людей

- заявив Зеленський.

Окремо сторони згадали гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині.

Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися. Дякую Його Всесвятості за послідовну публічну позицію, підтримку нашої держави та постійні молитви за мир в Україні

- йдеться в дописі глави держави.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Водночас український лідер запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині та залучити до них Європу.

Також Зеленський заявив, що Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання.

До того Президент України заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати.

Євген Устименко

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