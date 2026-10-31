Зеленський зустрівся з Патріархом Варфоломієм: обговорили місію в Олешках і не тільки

Зеленський привітав Варфоломія з 35-ю річницею інтронізації. Вони обговорили мир, контакти зі США та гуманітарну операцію в Олешках.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в Туреччину зустрівся зі Вселенським Патріархом Варфоломієм і привітав його з 35-ю річницею інтронізації, яка буде за кілька днів - 2 листопада. Про це він повідомив у Telegram, передає УНН. Деталі Під час зустрічі Зеленський і Патріарх Варфоломій обговорили роботу для досягнення миру, зокрема про контакти з американською стороною. Поінформував про ситуацію в Україні, про постійні російські удари по нашій енергетичній інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя людей - заявив Зеленський. Окремо сторони згадали гуманітарну операцію в Олешках на Херсонщині. Це дуже важливий результат, і ми сподіваємось, що світ буде тиснути на росію, щоб такі деескалаційні кроки розширювалися. Дякую Його Всесвятості за послідовну публічну позицію, підтримку нашої держави та постійні молитви за мир в Україні - йдеться в дописі глави держави. Нагадаємо Президент України Володимир Зеленський і його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися працювати над Чорноморським зерновим коридором. Водночас український лідер запропонував провести тристоронні переговори в Туреччині та залучити до них Європу. Також Зеленський заявив, що Україна вже наступного тижня очікує збільшення постачання генераторів та енергетичного обладнання. До того Президент України заявив, що енергетичне перемир’я з росією, анонсоване президентом США Дональдом Трампом, не працює, адже москва відмовляється його виконувати.