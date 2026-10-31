Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем: обсудили миссию в Олешках и не только

$45.530.0650.680.09
ukenru
21:28 • 4242 просмотра
Атака РФ на Киев: в Деснянском районе загорелась парковкаPhoto
20:00 • 11096 просмотра
Рубио допустил приглашение Зеленского на саммит G20, но решение за Трампом
17:58 • 11380 просмотра
В Польше инициировали вотум недоверия правительству Туска на фоне протестов
Эксклюзив
31 октября, 13:41 • 33750 просмотра
Гуманитарная миссия из Олешек — жители города уже на территории Украины (репортаж)PhotoVideo
31 октября, 13:00 • 35421 просмотра
Эвакуированные из оккупированных Олешек пересекли границу Украины - Зеленский показал видео
31 октября, 11:30 • 27647 просмотра
Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление ТерехVideo
31 октября, 10:55 • 24603 просмотра
"Вскоре будем дома": Лубинец показал первые кадры с эвакуированными из ОлешекVideo
31 октября, 10:18 • 26358 просмотра
Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина ТерехVideo
31 октября, 08:23 • 20954 просмотра
Самолёты с эвакуированными из Олешек прибыли в беларусь - Арахамия
31 октября, 06:39 • 18853 просмотра
Каждый второй запущенный рф дрон реактивный: сколько уничтожили за ночь
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
1м/с
78%
755мм
Популярные новости
Зеленский прибыл в Стамбул на переговоры с ЭрдоганомVideo31 октября, 12:21 • 6292 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 15032 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 10892 просмотра
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 11620 просмотра
"Укрэнерго" вводит почасовые отключения света 1 ноября16:27 • 13595 просмотра
публикации
Надеемся пройти зиму без критических ситуаций - в Мининфраструктуры рассказали, как подготовили Киевскую областьPhoto31 октября, 12:00 • 24068 просмотра
Топ-10 растений, которые защищают дома от негатива и неудач31 октября, 09:59 • 26468 просмотра
Все семь финалистов «Автомобиля года — 2027» оказались электромобилямиPhoto30 октября, 17:27 • 48587 просмотра
От самого мощного флота до "разоружения за газ" - как Украина теряла стратегическую авиациюPhotoVideo
Эксклюзив
30 октября, 14:03 • 57777 просмотра
Расторжение брака: что необходимо учесть до обращения в суд
Эксклюзив
30 октября, 09:52 • 60306 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Реджеп Тайип Эрдоган
Мелания Трамп
Давид Арахамия
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Херсонская область
Олешки
Европа
Реклама
УНН Lite
Coachella-2027: названы все три хедлайнера31 октября, 14:02 • 11655 просмотра
Звезда "Жестоких игр" Сельма Блэр извинилась после задержания из-за инцидента в самолётеVideo31 октября, 13:56 • 10925 просмотра
Мелания попросила Трампа больше не танцевать на сцене31 октября, 12:36 • 15065 просмотра
Из новой Call of Duty после критики вырежут кадры трагедии в Сеуле31 октября, 10:28 • 16075 просмотра
Кейн - 9-й, Мбаппе даже не в топ-10: как Украина голосовала за "Золотой мяч-2026"31 октября, 09:00 • 16807 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Фильм
R-360 Нептун

Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем: обсудили миссию в Олешках и не только

Киев • УНН

 • 1306 просмотра

Зеленский поздравил Варфоломея с 35-й годовщиной интронизации. Они обсудили мир, контакты с США и гуманитарную операцию в Олешках.

Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем: обсудили миссию в Олешках и не только

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поздравил его с 35-й годовщиной интронизации, которая будет через несколько дней — 2 ноября. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Во время встречи Зеленский и Патриарх Варфоломей обсудили работу по достижению мира, в частности контакты с американской стороной.

Проинформировал о ситуации в Украине, о постоянных российских ударах по нашей энергетической инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь людей

— заявил Зеленский.

Отдельно стороны упомянули гуманитарную операцию в Олешках на Херсонщине.

Это очень важный результат, и мы надеемся, что мир будет давить на Россию, чтобы такие деэскалационные шаги расширялись. Благодарю Его Всесвятейшество за последовательную публичную позицию, поддержку нашего государства и постоянные молитвы о мире в Украине

— говорится в сообщении главы государства.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором. В то же время украинский лидер предложил провести трехсторонние переговоры в Турции и привлечь к ним Европу.

Также Зеленский заявил, что Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и энергетического оборудования.

До этого Президент Украины заявил, что энергетическое перемирие с Россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку Москва отказывается его выполнять.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеПолитикаНовости Мира
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Дональд Трамп
Европейский Союз
Херсонская область
Реджеп Тайип Эрдоган
Турция
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина