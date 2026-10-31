Зеленский встретился с Патриархом Варфоломеем: обсудили миссию в Олешках и не только

Зеленский поздравил Варфоломея с 35-й годовщиной интронизации. Они обсудили мир, контакты с США и гуманитарную операцию в Олешках.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Турцию встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем и поздравил его с 35-й годовщиной интронизации, которая будет через несколько дней — 2 ноября. Об этом он сообщил в Telegram, передает УНН. Детали Во время встречи Зеленский и Патриарх Варфоломей обсудили работу по достижению мира, в частности контакты с американской стороной. Проинформировал о ситуации в Украине, о постоянных российских ударах по нашей энергетической инфраструктуре, по всему, что обеспечивает нормальную жизнь людей — заявил Зеленский. Отдельно стороны упомянули гуманитарную операцию в Олешках на Херсонщине. Это очень важный результат, и мы надеемся, что мир будет давить на Россию, чтобы такие деэскалационные шаги расширялись. Благодарю Его Всесвятейшество за последовательную публичную позицию, поддержку нашего государства и постоянные молитвы о мире в Украине — говорится в сообщении главы государства. Напомним Президент Украины Владимир Зеленский и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган договорились работать над Черноморским зерновым коридором. В то же время украинский лидер предложил провести трехсторонние переговоры в Турции и привлечь к ним Европу. Также Зеленский заявил, что Украина уже на следующей неделе ожидает увеличения поставок генераторов и энергетического оборудования. До этого Президент Украины заявил, что энергетическое перемирие с Россией, анонсированное президентом США Дональдом Трампом, не работает, поскольку Москва отказывается его выполнять.