Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт G20, якщо це дасть "щось позитивне". Водночас остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це Рубіо заявив на пресконференції в Атланті за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20, передає УНН.

Це зустріч на рівні лідерів, і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо внаслідок участі Зеленського може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу

Окремо він зазначив, що російсько-українська війна "не перебуває на стадії мирного врегулювання".

Ми й далі намагатимемося побачити, чи зможемо досягти угоди. Але я тут не для того, щоб казати вам, що ми на її порозі, але, сподіваюся, ми на порозі