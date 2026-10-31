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Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Марко Рубіо не виключив участі Зеленського в саміті G20 за умови позитивного результату. Остаточне рішення ухвалить Трамп.

Рубіо допустив запрошення Зеленського на саміт G20, але рішення за Трампом

Держсекретар США Марко Рубіо не виключив запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт G20, якщо це дасть "щось позитивне". Водночас остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом. Про це Рубіо заявив на пресконференції в Атланті за підсумками зустрічі глав МЗС країн G20, передає УНН.

Деталі

Це зустріч на рівні лідерів, і рішення щодо цього має ухвалити президент. Я б цього не виключав, особливо якщо внаслідок участі Зеленського може статися щось позитивне, але сьогодні я не маю жодних оголошень з цього приводу

- сказав Рубіо.

Окремо він зазначив, що російсько-українська війна "не перебуває на стадії мирного врегулювання".

Ми й далі намагатимемося побачити, чи зможемо досягти угоди. Але я тут не для того, щоб казати вам, що ми на її порозі, але, сподіваюся, ми на порозі

- заявив Рубіо.

Нагадаємо

Раніше державний секретар США Марко Рубіо назвав "дуже мудрим" рішення президента Дональда Трампа тимчасово послабити санкційний тиск на росію в контексті "дизельної угоди".

Водночас за даними The New York Times, адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зняття санкцій з російського урядового інвестиційного фонду.

Євген Устименко

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Війна в Україні
Марко Рубіо
The New York Times
Дональд Трамп
Володимир Зеленський