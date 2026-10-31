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Від знеболювальних до серцевих препаратів: які ліки подорожчали в Україні, скільки вони коштують та чому зросли ціни

Київ • УНН

 • 68 перегляди

Восени 95 із 99 популярних препаратів подорожчали, медіанне зростання склало 10,3%. Експерти пояснили причини та назвали способи економії.

Від знеболювальних до серцевих препаратів: які ліки подорожчали в Україні, скільки вони коштують та чому зросли ціни

В Україні восени 2026 року зросли ціни на низку популярних медикаментів, зокрема знеболювальні та препарати для лікування серцево-судинних захворювань. Скільки коштують окремі ліки наприкінці жовтня, чому змінюються цінники та як заощадити на лікуванні, розповідає УНН.

Як змінилися ціни на ліки восени

Якщо проаналізувати цінові пропозиції у застосунку замовлення ліків Tabletki.ua та дані аптечних мереж, стане очевидно, що із липня до середини вересня подорожчали 95 із 99 перевірених популярних лікарських засобів. Медіанне зростання становило 10,3%. Для порівняння: за попередні дев'ять місяців ті самі позиції додали в ціні лише 2,8%.

У жовтні ціновий тиск не зник, однак продажі сповільнилися. За даними Proxima Research, 30 жовтня, упродовж 1-25 жовтня аптеки реалізували ліків на 10,3% більше у гривнях, ніж за аналогічний період торік, але кількість проданих упаковок зменшилася на 1,7%. Тобто, на 42-му тижні інфляційна складова приросту ринку становила 10%.

Які препарати подорожчали найбільше

Найбільше за місяць зросли в ціні недорогі знеболювальні українського виробництва. Так, "Анальгін" від компанії "Дарниця" з липня до середини вересня подорожчав на 37%. А  "Цитрамон" того самого виробника додав у ціні 29,5%.

Подорожчання торкнулося й препаратів, які люди приймають регулярно. "Небілет", який застосовують у кардіології, з травня до вересня подорожчав у 110 київських аптеках мережі. Медіанне підвищення становило 10,2%. Для пацієнтів, які приймають ліки щодня, це відчутне збільшення їх щоденних витрат на підтримку здоров’я. 

Коливання ціни стали відчутні й у ширших терапевтичних групах. За підсумками січня–вересня середньозважена ціна упаковки на аптечному ринку становила 194,95 грн, що на 5,5% більше, ніж рік тому. За даними PharmSfera, які проаналізували цінову політику на фармринку за останні місяці, між січнем і вереснем середньозважена ціна упаковки засобів для травної системи та обміну речовин зросла на 13,9%, препаратів для крові та кровотворення - на 13%, системних гормональних засобів - на 12,7%, серцево-судинних - на 5,2%. Для протиінфекційних препаратів відповідний показник становив 3,5%.

Однак тут варто розуміти ще й той нюанс, що середньозважена ціна залежить і від того, які саме марки та упаковки частіше купували, тому ці відсотки не можна переносити на кожен конкретний препарат.

Чому в Україні дорожчають ліки: погляд експертів

Експерти, що вивчають вітчизняний та іноземний фармринки, називають одразу кілька факторів, які у жовтні підняли ціну на ліки вгору.

Перший чинник - російські удари по складській та логістичній інфраструктурі. Після втрати запасів компаніям доводиться повторно закуповувати ліки та перебудовувати доставку. Лише у вересні через атаки на склади й побоювання щодо доступності препаратів українці активніше купували ліки про запас: за підрахунками Proxima Research, продаж у вересні зріс на 23% у грошах і на 9% в упаковках у річному вимірі.

Другий складник здорожчання - транспортні витрати, вартість пального, енергозабезпечення та валютний курс. Частина лікарських засобів і сировини імпортується, тому вартість закупівель залежить від зовнішніх умов.

Третій фактор - політика роздрібних продажів. Деякі аптечні мережі раніше конкурували на онлайн-майданчиках низькими цінами, а згодом почали показувати вищі пропозиції.

Самі фармкомпанії не завжди погоджуються з оцінкою масштабів подорожчання.

Що зробила держава для регулювання цін на ринку ліків

В Україні діє "Національний каталог цін", у якому виробники та імпортери декларують граничні оптово-відпускні ціни. Діють також порівняння цін із європейськими країнами та обмеження націнок. Каталог дає змогу перевіряти цінові межі, але задекларована сума не дорівнює фактичній вартості коробки в аптеці. У вересні наказом МОЗ №1398 були змінені задекларовані граничні ціни для 233 позицій з нього: для 182 їх підвищили, для 51 - знизили. Наприклад, для "Кселоди" - одного із найзатребуваніших препаратів для лікування онкологічних захворювань - 500 мг граничний показник збільшили з 5166 до 6168 грн, а для "Біфрену" 250 мг - з 1401,04 до 1667,24 грн.

Крім того, у жовтні МОЗ продовжило оновлювати цінові реєстри: наказом №1596 від 16 жовтня внесло зміни до переліку граничних референтних цін, а наказом №1609 від 20 жовтня - до Національного каталогу цін.

Як в Україні купувати необхідні ліки дешевше

Найпростіший спосіб - перевіряти однакові упаковки у кількох аптечних мережах і на сервісах бронювання.

Також можна скористатися пошуком дешевших аналогів із тією самою діючою речовиною, дозуванням і лікарською формою випуску.  Часто українці в аптеці змушені переплачувати за впізнаваний бренд, тоді як вітчизняні препарати з аналогічною діючою речовиною можуть коштувати вдвічі дешевше. Яскравий приклад - спазмолітики. Угорська "Но-шпа" №24 з дозуванням у 40 мг обійдеться в аптеках у середньому в 108 грн. А "Дротаверин" №30 від української "Дарниці" з аналогічними дозуванням та активною речовиною коштуватиме 64,50 грн. Однак одразу закцентуємо: самостійно замінювати призначений препарат, припиняти лікування чи змінювати дозу через вартість небезпечно. Якщо ціна стала непосильною, альтернативу слід погодити з медиком.

Крім того, пацієнтам із хронічними захворюваннями варто перевірити програму "Доступні ліки". З 30 вересня для неї діють оновлені переліки НСЗУ: один із них охоплює 663 позиції лікарських засобів, серед яких 244 відпускають безоплатно.

Окремо діють переліки інсулінів, комбінованих препаратів, а також липневі доповнення для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Наявність конкретної торговельної назви та розмір доплати потрібно перевіряти в актуальному реєстрі НСЗУ. Щоб отримати препарат за програмою, пацієнту потрібен відповідний електронний рецепт і аптека, що бере участь у реімбурсації.

Не варто нехтувати й попереднім бронюванням ліків через аптечні сервіси. Через сайти та спеціалізовані мобільні застосунки ліки можна купити на кілька десятків гривень дешевше від тієї ціни, яку запропонують покупцеві, який "прийшов із вулиці".

Чи зростатимуть ціни на ліки до кінця року

Економісти у прогнозах обережні. Проте, вони відзначають, що, все ж таки, є підстави очікувати збереження ризиків для аптечного ринку в листопаді та грудні. Бойові дії, можливі нові атаки на логістику, коливання курсу, транспортні витрати й сезонний попит можуть "погнати" ціни як на популярні, так і на дорогі препарати вгору.

Крім того, через коливання валютного курсу та вплив логістичних труднощів, цілком можуть здорожчати імпортні препарати. Більше того. якщо фактори складуться особливо несприятливо, можна очікувати дефіцит деяких препаратів. Причина - труднощі з доставлянням та зберіганням медикаментів через постійні російські атаки на склади фармкомпаній.

Можливий зимовий блекаут теж може вплинути на подорожчання ліків. У випадку, коли більшу частину робочого дня аптеки будуть змушені працювати нагенераторах, мережі закладуть у ціну препаратів витрати на енергоносії.

Державне регулювання зможе на якийсь час стримати галопування цін. Але потрібно розуміти, що "заморозити" вартість зможуть лише для обмеженої кількості найменувань. І що це буде ручний механізм. Раніше чи пізніше ціни все рівно доведеться переглядати в сторону збільшення. Адже такі умови диктуватиме сама фармація, яка функціонує за принципами ринкової економіки.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що понад 70% ціни на ліки в Україні залежить від виробників препаратів.

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаЗдоров'я
Міністерство охорони здоров'я України
Дарниця (фармацевтична компанія)
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