От обезболивающих до сердечных препаратов: какие лекарства подорожали в Украине, сколько они стоят и почему выросли цены

В Украине осенью 2026 года выросли цены на ряд популярных медикаментов, в частности обезболивающие и препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Сколько стоят отдельные лекарства в конце октября, почему меняются ценники и как сэкономить на лечении, рассказывает УНН.

Как изменились цены на лекарства осенью

Если проанализировать ценовые предложения в приложении для заказа лекарств Tabletki.ua и данные аптечных сетей, станет очевидно, что с июля до середины сентября подорожали 95 из 99 проверенных популярных лекарственных средств. Медианный рост составил 10,3%. Для сравнения: за предыдущие девять месяцев те же позиции прибавили в цене лишь 2,8%.

В октябре ценовое давление не исчезло, однако продажи замедлились. Согласно данным Proxima Research, 30 октября, в течение 1-25 октября аптеки реализовали лекарств на 10,3% больше в гривнах, чем за аналогичный период прошлого года, однако количество проданных упаковок уменьшилось на 1,7%. То есть на 42-й неделе инфляционная составляющая прироста рынка составила 10%.

Какие препараты подорожали больше всего

Больше всего за месяц выросли в цене недорогие обезболивающие украинского производства. Так, "Анальгин" компании "Дарница" с июля до середины сентября подорожал на 37%. А "Цитрамон" того же производителя прибавил в цене 29,5%.

Подорожание коснулось и препаратов, которые люди принимают регулярно. "Небилет", применяемый в кардиологии, с мая по сентябрь подорожал в 110 киевских аптеках сети. Медианное повышение составило 10,2%. Для пациентов, которые принимают лекарства ежедневно, это ощутимое увеличение их ежедневных расходов на поддержание здоровья.

Колебания цен стали ощутимыми и в более широких терапевтических группах. По итогам января–сентября средневзвешенная цена упаковки на аптечном рынке составила 194,95 грн, что на 5,5% больше, чем годом ранее. Согласно данным PharmSfera, проанализировавшей ценовую политику на фармрынке за последние месяцы, с января по сентябрь средневзвешенная цена упаковки средств для пищеварительной системы и обмена веществ выросла на 13,9%, препаратов для крови и кроветворения - на 13%, системных гормональных средств - на 12,7%, сердечно-сосудистых - на 5,2%. Для противоинфекционных препаратов соответствующий показатель составил 3,5%.

Однако здесь стоит понимать и тот нюанс, что средневзвешенная цена зависит также от того, какие именно марки и упаковки покупали чаще, поэтому эти проценты нельзя переносить на каждый конкретный препарат.

Почему в Украине дорожают лекарства: взгляд экспертов

Эксперты, изучающие отечественный и зарубежный фармрынки, называют сразу несколько факторов, которые в октябре подтолкнули цены на лекарства вверх.

Первый фактор - российские удары по складской и логистической инфраструктуре. После потери запасов компаниям приходится повторно закупать лекарства и перестраивать доставку. Только в сентябре из-за атак на склады и опасений относительно доступности препаратов украинцы активнее покупали лекарства впрок: по подсчетам Proxima Research, продажи в сентябре выросли на 23% в денежном выражении и на 9% в упаковках в годовом измерении.

Вторая составляющая подорожания - транспортные расходы, стоимость топлива, энергоснабжение и валютный курс. Часть лекарственных средств и сырья импортируется, поэтому стоимость закупок зависит от внешних условий.

Третий фактор - политика розничных продаж. Некоторые аптечные сети раньше конкурировали на онлайн-площадках низкими ценами, а впоследствии начали показывать более высокие предложения.

Сами фармкомпании не всегда соглашаются с оценкой масштабов подорожания.

Что сделало государство для регулирования цен на рынке лекарств

В Украине действует "Национальный каталог цен", в котором производители и импортеры декларируют предельные оптово-отпускные цены. Также действуют сравнения цен с европейскими странами и ограничения наценок. Каталог позволяет проверять ценовые пределы, но задекларированная сумма не равна фактической стоимости упаковки в аптеке. В сентябре приказом Минздрава №1398 были изменены задекларированные предельные цены для 233 позиций из него: для 182 их повысили, для 51 — снизили. Например, для "Кселоды" — одного из наиболее востребованных препаратов для лечения онкологических заболеваний — показатель для дозировки 500 мг увеличили с 5166 до 6168 грн, а для "Бифрена" 250 мг — с 1401,04 до 1667,24 грн.

Кроме того, в октябре Минздрав продолжил обновлять ценовые реестры: приказом №1596 от 16 октября внес изменения в перечень предельных референтных цен, а приказом №1609 от 20 октября — в Национальный каталог цен.

Как в Украине покупать необходимые лекарства дешевле

Самый простой способ — проверять одинаковые упаковки в нескольких аптечных сетях и на сервисах бронирования.

Также можно воспользоваться поиском более дешевых аналогов с тем же действующим веществом, дозировкой и лекарственной формой выпуска. Часто украинцы в аптеке вынуждены переплачивать за узнаваемый бренд, тогда как отечественные препараты с аналогичным действующим веществом могут стоить вдвое дешевле. Яркий пример — спазмолитики. Венгерская "Но-шпа" №24 с дозировкой 40 мг обойдется в аптеках в среднем в 108 грн. А "Дротаверин" №30 от украинской "Дарницы" с аналогичными дозировкой и действующим веществом будет стоить 64,50 грн. Однако сразу подчеркнем: самостоятельно заменять назначенный препарат, прекращать лечение или изменять дозу из-за стоимости опасно. Если цена стала непосильной, альтернативу следует согласовать с медиком.

Кроме того, пациентам с хроническими заболеваниями стоит проверить программу "Доступные лекарства". С 30 сентября для нее действуют обновленные перечни НСЗУ: один из них включает 663 позиции лекарственных средств, среди которых 244 отпускаются бесплатно.

Отдельно действуют перечни инсулинов, комбинированных препаратов, а также июльские дополнения для лечения сердечно-сосудистых и цереброваскулярных заболеваний. Наличие конкретного торгового наименования и размер доплаты нужно проверять в актуальном реестре НСЗУ. Чтобы получить препарат по программе, пациенту необходимы соответствующий электронный рецепт и аптека, участвующая в реимбурсации.

Не стоит пренебрегать и предварительным бронированием лекарств через аптечные сервисы. Через сайты и специализированные мобильные приложения лекарства можно купить на несколько десятков гривен дешевле той цены, которую предложат покупателю, который "пришел с улицы".

Будут ли расти цены на лекарства до конца года

Экономисты в прогнозах осторожны. Однако они отмечают, что все же есть основания ожидать сохранения рисков для аптечного рынка в ноябре и декабре. Боевые действия, возможные новые атаки на логистику, колебания курса, транспортные расходы и сезонный спрос могут "погнать" цены как на популярные, так и на дорогие препараты вверх.

Кроме того, из-за колебаний валютного курса и влияния логистических трудностей вполне могут подорожать импортные препараты. Более того, если факторы сложатся особенно неблагоприятно, можно ожидать дефицита некоторых препаратов. Причина — трудности с доставкой и хранением медикаментов из-за постоянных российских атак на склады фармкомпаний.

Возможный зимний блэкаут тоже может повлиять на подорожание лекарств. В случае если большую часть рабочего дня аптеки будут вынуждены работать на генераторах, сети заложат в цену препаратов расходы на энергоносители.

Государственное регулирование сможет на какое-то время сдержать галопирование цен. Но нужно понимать, что "заморозить" стоимость смогут лишь для ограниченного количества наименований. И что это будет ручной механизм. Рано или поздно цены все равно придется пересматривать в сторону увеличения. Ведь такие условия будет диктовать сама фармацевтика, которая функционирует по принципам рыночной экономики.

Напомним

Ранее мы писали о том, что более 70% цены на лекарства в Украине зависит от производителей препаратов.