Борги із зарплат у росії зросли майже на 19% за місяць - СЗРУ

Станом на 1 вересня підприємства в росії заборгували працівникам понад 2,4 млрд рублів, що на 385,3 млн рублів більше, ніж у серпні. Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, пише УНН.

Деталі

Борги із зарплат на росії зросли майже на 19% за місяць. На 1 вересня підприємства заборгували працівникам понад 2,4 млрд рублів. За рік сума невиплат збільшилася на 47,4%. Лише за серпень прострочена заборгованість зросла на 385,3 млн рублів. Понад половина боргів - 1,31 млрд рублів, або 54% загальної суми - накопичилася впродовж 2026 року - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у розвідці, основна причина невиплат - нестача власних коштів у компаній та організацій.

Підприємства не мають грошей, щоб розрахуватися з працівниками. За рік зарплатні борги зросли майже в півтора раза, а за один місяць – ще на сотні мільйонів рублів. Проблеми не обмежуються зарплатами. Заточена під війну грошово-кредитна політика центробанку рф супроводжується щорічним зростанням кількості дефолтів на ринку корпоративного боргу. У 2024 році зафіксували 11 дефолтів емітентів облігацій, у 2025-му - 24, а за неповний 2026-й - уже 33 - додали у розвідці.

У розвідці наголосили, що війна проти України поглинає бюджетні ресурси, а висока вартість кредитів ускладнює фінансування бізнесу. Підприємства накопичують борги перед працівниками, а кількість дефолтів зростає. російська економіка платить за війну не лише державними витратами. Ціну все частіше перекладають на працівників, яким не виплачують зароблені гроші, та компанії, що втрачають здатність обслуговувати борги.

Нагадаємо

Різке зростання цін на нафту у вересні не принесло російському бюджету відповідного приросту доходів. Значну частину зібраних податків кремль змушений повертати нафтовим компаніям, компенсуючи їм витрати на підтримку внутрішнього ринку пального.