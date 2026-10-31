По состоянию на 1 сентября предприятия в россии задолжали работникам более 2,4 млрд рублей, что на 385,3 млн рублей больше, чем в августе. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, пишет УНН.

Детали

Долги по зарплатам в россии выросли почти на 19% за месяц. На 1 сентября предприятия задолжали работникам более 2,4 млрд рублей. За год сумма невыплат увеличилась на 47,4%. Только за август просроченная задолженность выросла на 385,3 млн рублей. Более половины долгов - 1,31 млрд рублей, или 54% общей суммы, - накопились в течение 2026 года - говорится в сообщении.

Как сообщили в разведке, основная причина невыплат - нехватка собственных средств у компаний и организаций.

У предприятий нет денег, чтобы рассчитаться с работниками. За год долги по зарплатам выросли почти в полтора раза, а за один месяц - еще на сотни миллионов рублей. Проблемы не ограничиваются зарплатами. Заточенная под войну денежно-кредитная политика центробанка рф сопровождается ежегодным ростом количества дефолтов на рынке корпоративного долга. В 2024 году зафиксировали 11 дефолтов эмитентов облигаций, в 2025-м - 24, а за неполный 2026 год - уже 33 - добавили в разведке.

В разведке подчеркнули, что война против Украины поглощает бюджетные ресурсы, а высокая стоимость кредитов усложняет финансирование бизнеса. Предприятия накапливают долги перед работниками, а количество дефолтов растет. российская экономика платит за войну не только государственными расходами. Цену все чаще перекладывают на работников, которым не выплачивают заработанные деньги, и компании, теряющие способность обслуживать долги.

Напомним

Резкий рост цен на нефть в сентябре не принес российскому бюджету соответствующего прироста доходов. Значительную часть собранных налогов кремль вынужден возвращать нефтяным компаниям, компенсируя им расходы на поддержку внутреннего рынка топлива.