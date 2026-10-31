"Укренерго" запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада

У неділю, 1 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки виглядатимуть наступним чином:

06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;

06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні - йдеться в дописі.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів у трьох районах залишаються без світла через російські атаки.