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"Укренерго" запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада

Київ • УНН

 • 4422 перегляди

1 листопада в окремих областях діятимуть обмеження для промисловості та погодинні відключення для всіх споживачів. Причина - атаки рф.

"Укренерго" запроваджує погодинні відключення світла 1 листопада

У неділю, 1 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомляє "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Графіки виглядатимуть наступним чином:

  • 06:00 - 23:59 - графіки обмеження потужності для промисловості;
    • 06:00 - 23:59 - графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

      Причина запровадження обмежень - наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

      Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні

      - йдеться в дописі.

      Нагадаємо

      Раніше УНН повідомляв, що на Дніпропетровщині понад 100 тисяч споживачів у трьох районах залишаються без світла через російські атаки.

      Євген Устименко

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