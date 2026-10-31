"Укрэнерго" вводит почасовые отключения света 1 ноября

В воскресенье, 1 ноября, в некоторых областях Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

Графики будут выглядеть следующим образом:

06:00 - 23:59 - графики ограничения мощности для промышленности;

06:00 - 23:59 - графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (объемом от 1,5 до 2,5 очереди).

Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты.

В результате российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в Днепропетровской области более 100 тысяч потребителей в трех районах остаются без света из-за российских атак.