На Дніпропетровщині без світла трохи більше 100 тисяч людей - ОВА

У населених пунктах Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів Дніпропетровщини, де через російські атаки досі немає світла, Пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

На Дніпропетровщині - майже 1500 Пунктів незламності. Понад 60 із них мають місця для ночівлі

Він додав, що через ворожі атаки досі залишаються без світла трохи більше 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах.

Енергетики працюють без упину, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей. Якщо у вас ще немає електрики, звертайтеся до найближчого Пункту незламності. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися та отримати допомогу