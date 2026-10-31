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На Дніпропетровщині без світла трохи більше 100 тисяч людей - ОВА

Київ • УНН

 • 560 перегляди

Понад 100 тисяч споживачів у трьох районах області залишаються без світла через російські атаки. Працюють майже 1500 Пунктів незламності.

На Дніпропетровщині без світла трохи більше 100 тисяч людей - ОВА

У населених пунктах Дніпровського, Кам’янського та Павлоградського районів Дніпропетровщини, де через російські атаки досі немає світла, Пункти незламності переведені на цілодобовий режим роботи. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає УНН.

Деталі

На Дніпропетровщині - майже 1500 Пунктів незламності. Понад 60 із них мають місця для ночівлі

 - зазначив Ганжа.

Він додав, що через ворожі атаки досі залишаються без світла трохи більше 100 тисяч споживачів у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах.

Енергетики працюють без упину, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі людей. Якщо у вас ще немає електрики, звертайтеся до найближчого Пункту незламності. Там можна зарядити гаджети, скористатися інтернетом, зігрітися та отримати допомогу

- підкреслив Ганжа.

Також він закликав жителів регіону ощадно споживати електроенергію.

Енергосистема, виснажена ворожими атаками, залишається нестабільною. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. За можливості відкладіть їх використання у пікові години

- йдеться в дописі.

Нагадаємо

"Укрзалізниця" попередила пасажирів про суттєві затримки поїздів, що прямують із Дніпра та до Дніпра, через постійні російські атаки на вокзал і локомотиви.

Євген Устименко

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