В Днепропетровской области без света остаются немногим более 100 тысяч человек - ОВА
Киев • УНН
Более 100 тысяч потребителей в трёх районах области остаются без света из-за российских атак. Работают почти 1500 Пунктов несокрушимости.
В населённых пунктах Днепровского, Каменского и Павлоградского районов Днепропетровской области, где из-за российских атак до сих пор нет света, Пункты несокрушимости переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.
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В Днепропетровской области - почти 1500 Пунктов несокрушимости. Более 60 из них располагают местами для ночлега
Он добавил, что из-за вражеских атак без света до сих пор остаются чуть более 100 тысяч потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.
Энергетики работают без перерыва, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей. Если у вас ещё нет электричества, обращайтесь в ближайший Пункт несокрушимости. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и получить помощь
Также он призвал жителей региона экономно потреблять электроэнергию.
Энергосистема, истощённая вражескими атаками, остаётся нестабильной. Не включайте одновременно несколько мощных электроприборов. По возможности отложите их использование в часы пик
Напомним
"Укрзализныця" предупредила пассажиров о существенных задержках поездов, следующих из Днепра и в Днепр, из-за постоянных российских атак на вокзал и локомотивы.