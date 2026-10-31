В Днепропетровской области без света остаются немногим более 100 тысяч человек - ОВА

В населённых пунктах Днепровского, Каменского и Павлоградского районов Днепропетровской области, где из-за российских атак до сих пор нет света, Пункты несокрушимости переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа, передаёт УНН.

В Днепропетровской области - почти 1500 Пунктов несокрушимости. Более 60 из них располагают местами для ночлега

Он добавил, что из-за вражеских атак без света до сих пор остаются чуть более 100 тысяч потребителей в Днепровском, Каменском и Павлоградском районах.

Энергетики работают без перерыва, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома людей. Если у вас ещё нет электричества, обращайтесь в ближайший Пункт несокрушимости. Там можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и получить помощь