Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним - ЗМІ

Членство України в НАТО як гарантія безпеки є нереалістичним у короткостроковій перспективі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на пост журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу у соцмережі Х.

За його словами, Рубіо дав зрозуміти, що Україна не буде у НАТО у короткостроковій перспективі. При цьому ключова проблема полягає у позиції російського диктатора володимира путіна.

Рубіо, очевидно, назвав це нереалістичним у короткостроковій перспективі - і тим, на що путін ніколи не погодиться