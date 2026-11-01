Рубіо назвав вступ України до НАТО нереалістичним - ЗМІ
Київ • УНН
Марко Рубіо заявив, що вступ України до НАТО найближчим часом нереалістичний. Він також не вірить в угоду з рф до весни 2027 року.
Членство України в НАТО як гарантія безпеки є нереалістичним у короткостроковій перспективі. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє УНН із посиланням на пост журналіста "Радіо Свобода" Алекса Рауфоглу у соцмережі Х.
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За його словами, Рубіо дав зрозуміти, що Україна не буде у НАТО у короткостроковій перспективі. При цьому ключова проблема полягає у позиції російського диктатора володимира путіна.
Рубіо, очевидно, назвав це нереалістичним у короткостроковій перспективі - і тим, на що путін ніколи не погодиться
Він також розповів, що держсекретар США не вірить у те, що путін готовий укласти будь-яку угоду щодо України до весни 2027 року.
Нагадаємо
Держсекретар США Марко Рубіо не виключив запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт G20, якщо це дасть "щось позитивне". Водночас остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом.
Рубіо назвав "мудрим" рішення Трампа послабити санкції проти росії25.10.26, 04:05 • 23273 перегляди