росія атакувала Україну 168 дронами, 30 безпілотників ще в повітрі
Київ • УНН
Упродовж 31 жовтня рф запустила по Україні 168 БПЛА та два S8000. ППО знищила або подавила 122 дрони й обидві ракети.
Впродовж дня 31 жовтня росіяни атакували Україну 168 ударними БПЛА (51 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також S8000 Бандероль/Дань-Т. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.
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В період з 6:30 по 19:30 протиповітряною обороною України було збито/подавлено 122 БПЛА (37 із них - реактивні), два S8000 Бандероль/Дань-Т. Водночас близько 30 ударних безпілотників ще перебувають в повітрі.
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