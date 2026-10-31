росія атакувала Україну 168 дронами, 30 безпілотників ще в повітрі

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія

Літаки з евакуйованими з Олешок прибули до білорусі - Арахамія