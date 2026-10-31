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росія атакувала Україну 168 дронами, 30 безпілотників ще в повітрі

Київ • УНН

 • 144 перегляди

Упродовж 31 жовтня рф запустила по Україні 168 БПЛА та два S8000. ППО знищила або подавила 122 дрони й обидві ракети.

росія атакувала Україну 168 дронами, 30 безпілотників ще в повітрі

Впродовж дня 31 жовтня росіяни атакували Україну 168 ударними БПЛА (51 із них - реактивні), Гербера та дронами інших типів, а також S8000 Бандероль/Дань-Т. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України, передає УНН.

Деталі

В період з 6:30 по 19:30 протиповітряною обороною України було збито/подавлено 122 БПЛА (37 із них - реактивні), два S8000 Бандероль/Дань-Т. Водночас близько 30 ударних безпілотників ще перебувають в повітрі.

Нагадаємо

Українська оборонна компанія Fire Point знайшла технологічні рішення, які дають змогу Силам оборони виконувати далекобійні ударні місії по території рф та окупованих районах України без супутникового зв'язку SpaceX.

Євген Устименко

Війна в Україні
Ірина Терех
Fire Point
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Україна