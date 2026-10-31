россия атаковала Украину 168 дронами, 30 беспилотников ещё находятся в воздухе

В течение дня 31 октября россияне атаковали Украину 168 ударными БПЛА (51 из них - реактивные), "Гербера" и дронами других типов, а также S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". Об этом сообщили Воздушные силы Вооружённых сил Украины, передаёт УНН.

Детали

В период с 6:30 до 19:30 противовоздушной обороной Украины были сбиты/подавлены 122 БПЛА (37 из них - реактивные), два S8000 "Бандероль"/"Дань-Т". В то же время около 30 ударных беспилотников всё ещё находятся в воздухе.

Напомним

Украинская оборонная компания Fire Point нашла технологические решения, которые позволяют Силам обороны выполнять дальнобойные ударные миссии по территории рф и оккупированным районам Украины без спутниковой связи SpaceX.