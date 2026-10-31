Fire Point вже виготовляє зброю, якій для ударів по рф не потрібен Starlink - Ірина Терех

Українська оборонна компанія Fire Point знайшла технологічні рішення, які дають змогу Силам оборони виконувати далекобійні ударні місії по території рф та окупованих районах України без супутникового зв'язку SpaceX. Про це в інтерв'ю Reuters заявила CEO компанії Ірина Терех, пише УНН.

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За словами Терех, системи компанії від початку розробляли з урахуванням можливої відсутності супутникового зв'язку.

Ми будували з урахуванням цього. Системи Fire Point спроєктовані так, щоб завершити місію без супутникового зв'язку. Навігація, яка працює без жодного зовнішнього сигналу, – це пріоритет – наголосила вона.

Подробиць цих рішень CEO Fire Point не розкрила. Водночас вона визнала, що повний доступ до систем SpaceX над рф суттєво розширив би можливості українських ударів.

Ми знайшли спосіб технологічно подолати цей виклик, але це покриває, ймовірно, лише 15–20% того, що ми могли б робити, якби Starlink працював над росією – пояснила Терех.

На її думку, повний доступ до супутникових систем SpaceX кардинально змінив би можливості для ударів по цінних цілях, зокрема по пускових установках російських балістичних ракет.

У жовтні Україна близько 10 днів працювала з обмеженнями швидкості Starlink. Через них ускладнилися перехоплення дронів і виконання ударних місій. Обмеження діяли в той час, коли президент США Дональд Трамп тиснув на Київ, щоб той припинив удари по російських НПЗ. Згодом Україна повідомила про відновлення зв'язку на високих швидкостях.

Ми хочемо альянсу з Америкою, де правила відомі заздалегідь, щоб питання, чи можна нам захищатися, не поверталося кожні кілька тижнів залежно від чийогось настрою – заявила Терех.

FP-7 проти "Іскандерів" і FP-9 до кінця року

Окремо Терех розповіла про тактичну балістичну ракету FP-7, перше бойове застосування якої Україна підтвердила цього місяця. За її словами, ракету з дальністю близько 300 км можна використовувати проти пускових установок "Іскандер", які встигають змінити позицію до підльоту повільніших ударних дронів.

Наша нова ракета FP-7 може, серед іншого, стати цінним доповненням до арсеналу озброєнь, що допомагають захищати наші міста – сказала вона. Терех додала, що це буде економніше, ніж використовувати американські ракети-перехоплювачі Patriot.

За словами Терех, оскільки FP-7 – власна українська розробка, жодна іноземна держава не має "кнопки вимкнення" для цієї ракети.

Над балістичною ракетою FP-9 з дальністю 800 км компанія продовжує працювати. Терех визнала, що через таку дальність ракету складніше розробляти й випробовувати. Водночас, за її словами, FP-9 "дуже близька" до бойової готовності, і це має статися вже цього року.

Також вона повідомила про прогрес у проєкті Freyja – загальноєвропейського антибалістичного перехоплювача, який координує Fire Point. Перехоплення віртуальної цілі очікують до кінця 2026 року, а фізичної – до середини 2027-го.

Нагадаємо

Раніше Ірина Терех прогнозувала, що у 2027 році засоби deep strike працюватимуть майже без GPS-навігації. Якщо вона й з'являтиметься на окремих ділянках маршруту, це буде скоріше удачею, ніж правилом. Тому одним із ключових напрямів модернізації ударних БпЛА компанії стане автономна навігація.

1 жовтня Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування балістичної ракети FP-7 і опублікував відео пуску. За оцінкою The New York Times, це повертає Україну до невеликої групи країн, здатних самостійно виробляти балістичні ракети.

FP-7. Перше бойове застосування. Джерело: соцмережі Президента Володимира Зеленського