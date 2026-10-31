Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина Терех
Киев • УНН
Системы Fire Point спроектированы так, чтобы выполнять миссии без спутниковой связи.
Украинская оборонная компания Fire Point нашла технологические решения, которые позволяют Силам обороны выполнять дальнобойные ударные миссии по территории рф и оккупированным районам Украины без спутниковой связи SpaceX. Об этом в интервью Reuters заявила CEO компании Ирина Терех, пишет УНН.
Детали
По словам Терех, системы компании с самого начала разрабатывали с учетом возможного отсутствия спутниковой связи.
Мы создавали их с учетом этого. Системы Fire Point спроектированы так, чтобы завершить миссию без спутниковой связи. Навигация, которая работает без какого-либо внешнего сигнала, — это приоритет
Подробностей этих решений CEO Fire Point не раскрыла. Вместе с тем она признала, что полный доступ к системам SpaceX над рф существенно расширил бы возможности украинских ударов.
Мы нашли способ технологически преодолеть этот вызов, но это покрывает, вероятно, лишь 15–20% того, что мы могли бы делать, если бы Starlink работал над Россией
По ее мнению, полный доступ к спутниковым системам SpaceX кардинально изменил бы возможности для ударов по ценным целям, в частности по пусковым установкам российских баллистических ракет.
В октябре Украина около 10 дней работала с ограничениями скорости Starlink. Из-за них усложнились перехваты дронов и выполнение ударных миссий. Ограничения действовали в то время, когда президент США Дональд Трамп давил на Киев, чтобы тот прекратил удары по российским НПЗ. Впоследствии Украина сообщила о восстановлении связи на высоких скоростях.
Мы хотим альянса с Америкой, где правила известны заранее, чтобы вопрос о том, можно ли нам защищаться, не возвращался каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения
FP-7 против "Искандеров" и FP-9 до конца года
Отдельно Терех рассказала о тактической баллистической ракете FP-7, первое боевое применение которой Украина подтвердила в этом месяце. По ее словам, ракету с дальностью около 300 км можно использовать против пусковых установок "Искандер", которые успевают сменить позицию до подлета более медленных ударных дронов.
Наша новая ракета FP-7 может, среди прочего, стать ценным дополнением к арсеналу вооружений, которые помогают защищать наши города
По словам Терех, поскольку FP-7 — собственная украинская разработка, ни одно иностранное государство не имеет "кнопки выключения" для этой ракеты.
Над баллистической ракетой FP-9 с дальностью 800 км компания продолжает работать. Терех признала, что из-за такой дальности ракету сложнее разрабатывать и испытывать. Вместе с тем, по ее словам, FP-9 "очень близка" к боевой готовности, и это должно произойти уже в этом году.
Также она сообщила о прогрессе в проекте Freyja — общеевропейского противоракетного перехватчика, который координирует Fire Point. Перехват виртуальной цели ожидают до конца 2026 года, а физической — к середине 2027-го.
Напомним
Ранее Ирина Терех прогнозировала, что в 2027 году средства deep strike будут работать почти без GPS-навигации. Если она и будет появляться на отдельных участках маршрута, это будет скорее удачей, чем правилом. Поэтому одним из ключевых направлений модернизации ударных БпЛА компании станет автономная навигация.
1 октября Президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении баллистической ракеты FP-7 и опубликовал видео пуска. По оценке The New York Times, это возвращает Украину в небольшую группу стран, способных самостоятельно производить баллистические ракеты.
FP-7. Первое боевое применение. Источник: соцсети Президента Владимира Зеленского