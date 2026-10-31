Fire Point уже производит оружие, которому для ударов по рф не нужен Starlink - Ирина Терех

Украинская оборонная компания Fire Point нашла технологические решения, которые позволяют Силам обороны выполнять дальнобойные ударные миссии по территории рф и оккупированным районам Украины без спутниковой связи SpaceX. Об этом в интервью Reuters заявила CEO компании Ирина Терех, пишет УНН.

Детали

По словам Терех, системы компании с самого начала разрабатывали с учетом возможного отсутствия спутниковой связи.

Мы создавали их с учетом этого. Системы Fire Point спроектированы так, чтобы завершить миссию без спутниковой связи. Навигация, которая работает без какого-либо внешнего сигнала, — это приоритет — подчеркнула она.

Подробностей этих решений CEO Fire Point не раскрыла. Вместе с тем она признала, что полный доступ к системам SpaceX над рф существенно расширил бы возможности украинских ударов.

Мы нашли способ технологически преодолеть этот вызов, но это покрывает, вероятно, лишь 15–20% того, что мы могли бы делать, если бы Starlink работал над Россией — пояснила Терех.

По ее мнению, полный доступ к спутниковым системам SpaceX кардинально изменил бы возможности для ударов по ценным целям, в частности по пусковым установкам российских баллистических ракет.

В октябре Украина около 10 дней работала с ограничениями скорости Starlink. Из-за них усложнились перехваты дронов и выполнение ударных миссий. Ограничения действовали в то время, когда президент США Дональд Трамп давил на Киев, чтобы тот прекратил удары по российским НПЗ. Впоследствии Украина сообщила о восстановлении связи на высоких скоростях.

Мы хотим альянса с Америкой, где правила известны заранее, чтобы вопрос о том, можно ли нам защищаться, не возвращался каждые несколько недель в зависимости от чьего-то настроения — заявила Терех.

FP-7 против "Искандеров" и FP-9 до конца года

Отдельно Терех рассказала о тактической баллистической ракете FP-7, первое боевое применение которой Украина подтвердила в этом месяце. По ее словам, ракету с дальностью около 300 км можно использовать против пусковых установок "Искандер", которые успевают сменить позицию до подлета более медленных ударных дронов.

Наша новая ракета FP-7 может, среди прочего, стать ценным дополнением к арсеналу вооружений, которые помогают защищать наши города — сказала она. Терех добавила, что это будет экономичнее, чем использовать американские ракеты-перехватчики Patriot.

По словам Терех, поскольку FP-7 — собственная украинская разработка, ни одно иностранное государство не имеет "кнопки выключения" для этой ракеты.

Над баллистической ракетой FP-9 с дальностью 800 км компания продолжает работать. Терех признала, что из-за такой дальности ракету сложнее разрабатывать и испытывать. Вместе с тем, по ее словам, FP-9 "очень близка" к боевой готовности, и это должно произойти уже в этом году.

Также она сообщила о прогрессе в проекте Freyja — общеевропейского противоракетного перехватчика, который координирует Fire Point. Перехват виртуальной цели ожидают до конца 2026 года, а физической — к середине 2027-го.

Напомним

Ранее Ирина Терех прогнозировала, что в 2027 году средства deep strike будут работать почти без GPS-навигации. Если она и будет появляться на отдельных участках маршрута, это будет скорее удачей, чем правилом. Поэтому одним из ключевых направлений модернизации ударных БпЛА компании станет автономная навигация.

1 октября Президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении баллистической ракеты FP-7 и опубликовал видео пуска. По оценке The New York Times, это возвращает Украину в небольшую группу стран, способных самостоятельно производить баллистические ракеты.

FP-7. Первое боевое применение. Источник: соцсети Президента Владимира Зеленского