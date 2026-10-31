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Fire Point не робитиме нових крилатих ракет, бо "Фламінго" достатньо: Штілерман в ефірі марафону пояснив заяву Терех

Київ • УНН

 • 126 перегляди

Fire Point зосередилася на виробництві FP-5 «Фламінго» та розробці балістичних ракет FP-7 і FP-9. Випуск «Фламінго» не припиняють.

Fire Point не робитиме нових крилатих ракет, бо "Фламінго" достатньо: Штілерман в ефірі марафону пояснив заяву Терех

Fire Point не планує створювати нові моделі крилатих ракет, оскільки FP-5 "Фламінго" для компанії достатньо. Її виробництво нарощують, а основні сили розробників спрямовані на балістику. Про це в ефірі Національного марафону "Єдині новини" заявив співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман, пише УНН.

Деталі

Штілерман пояснив, що під час інтерв'ю журналіст звернув увагу на пропущені індекси в лінійці Fire Point між FP-5 і FP-7 та між FP-7 і FP-9 і запитав CEO компанії Ірину Терех, чи з'являться на цих місцях нові крилаті ракети.

Ірина сказала, що нових крилатих ракет не буде, що не буде нових моделей. Ми зараз сконцентровані на виробництві балістичних ракет і на розробці балістичних ракет. І продовжуємо нарощувати виробництво FP-5, тобто Flamingo

- сказав Штілерман.

Він наголосив, що про припинення випуску "Фламінго" не йдеться. Компанія просто не збирається розширювати лінійку крилатих ракет.

Ми не плануємо робити нові моделі крилатих ракет, тому що вважаємо, що Flamingo для нашої компанії достатньо

- підкреслив співзасновник Fire Point.

Головним напрямком для розробників компанії зараз є балістика. Fire Point працює над балістичними ракетами FP-7 та FP-9, а 1 жовтня Президент Володимир Зеленський повідомив про перше бойове застосування FP-7.

Контекст

Днями в соцмережах розійшовся змонтований фрагмент інтерв'ю Ірини Терех, поданий так, нібито Fire Point припинила виробництво крилатих ракет FP-5 "Фламінго". Терех спростувала цю інформацію у соцмережі X і зазначила, що компанія продовжить вдосконалювати ракету.

Ми не плануємо розробку додаткових моделей крилатих ракет, натомість концентруючись на розвитку існуючої моделі, а також спрямувавши найбільше зусиль на дві моделі балістики

- написала Терех.

Нагадаємо

Напередодні Штілерман назвав хвилю маніпуляцій навколо інтерв'ю Терех черговою атакою на компанію і заявив про масштабування виробництва "Фламінго" та ударних дронів FP-1 і FP-2. За його словами, ті, хто поширює викривлене твердження, не перевіривши першоджерело, допомагають просувати російські наративи.

Fire Point виробляє ударні дрони FP-1 та FP-2 і крилату ракету FP-5 "Фламінго" з дальністю близько 3000 км. Компанія також розробляє антибалістичний перехоплювач FP-7.x, на базі якого будується європейська система Freyja.

Євген Царенко

Війна в УкраїніТехнології
Ірина Терех
Fire Point
Денис Штілерман
російська пропаганда
Володимир Зеленський