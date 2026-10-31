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Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление Терех

Киев • УНН

 • 92 просмотра

Fire Point сосредоточилась на производстве FP-5 «Фламинго» и разработке баллистических ракет FP-7 и FP-9. Выпуск «Фламинго» не прекращают.

Fire Point не будет производить новые крылатые ракеты, поскольку "Фламинго" достаточно: Штилерман в эфире марафона объяснил заявление Терех

Fire Point не планирует создавать новые модели крылатых ракет, поскольку FP-5 "Фламинго" для компании достаточно. Её производство наращивают, а основные силы разработчиков направлены на баллистику. Об этом в эфире Национального марафона "Единые новости" заявил соучредитель и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман, пишет УНН.

Детали

Штилерман объяснил, что во время интервью журналист обратил внимание на пропущенные индексы в линейке Fire Point между FP-5 и FP-7, а также между FP-7 и FP-9, и спросил CEO компании Ирину Терех, появятся ли на этих местах новые крылатые ракеты.

Ирина сказала, что новых крылатых ракет не будет, что новых моделей не будет. Мы сейчас сконцентрированы на производстве баллистических ракет и на разработке баллистических ракет. И продолжаем наращивать производство FP-5, то есть Flamingo

- сказал Штилерман.

Он подчеркнул, что о прекращении выпуска "Фламинго" речь не идёт. Компания просто не собирается расширять линейку крылатых ракет.

Мы не планируем создавать новые модели крылатых ракет, потому что считаем, что Flamingo для нашей компании достаточно

- подчеркнул соучредитель Fire Point.

Главным направлением для разработчиков компании сейчас является баллистика. Fire Point работает над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9, а 1 октября Президент Владимир Зеленский сообщил о первом боевом применении FP-7.

Контекст

Несколько дней назад в соцсетях разошёлся смонтированный фрагмент интервью Ирины Терех, представленный так, будто Fire Point прекратила производство крылатых ракет FP-5 "Фламинго". Терех опровергла эту информацию в соцсети X и отметила, что компания продолжит совершенствовать ракету.

Мы не планируем разработку дополнительных моделей крылатых ракет, вместо этого концентрируясь на развитии существующей модели, а также направляя наибольшие усилия на две баллистические модели

- написала Терех.

Напомним

Накануне Штилерман назвал волну манипуляций вокруг интервью Терех очередной атакой на компанию и заявил о масштабировании производства "Фламинго" и ударных дронов FP-1 и FP-2. По его словам, те, кто распространяет искажённое утверждение, не проверив первоисточник, помогают продвигать российские нарративы.

Fire Point производит ударные дроны FP-1 и FP-2, а также крылатую ракету FP-5 "Фламинго" с дальностью около 3000 км. Компания также разрабатывает противобаллистический перехватчик FP-7.x, на базе которого создаётся европейская система Freyja.

Евгений Царенко

Война в УкраинеТехнологии
Ирина Терех
Fire Point
Денис Штилерман
российская пропаганда
Владимир Зеленский